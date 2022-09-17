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В Одессе началась Джазовая осень

В Одессе началась Джазовая осень

Джаз – музыка победы, утверждает музыковед, преподаватель Одесской национальной музыкальной академии, организатор джазовых концертов Елена Шевченко. Именно поэтому, с 17 сентября по 1 октября в Одессе пройдет серия джазовых событий Джазовая осень в Одессе.

Джазовая осень в Одессе, общая афиша

Это ни в коем случае нельзя называть Одесском джазовым фестивалем, который уже стал брендом города, имеет своих создателей и сложившуюся длительную историю. Это просто Осенний джаз в Одессе, в то время, когда у одесситов уже сложилась привычка слушать джаз, отмечает организатор событий Елена Шевченко.

Джазовая осень в Одессе, Леди-джаз

Елена рассказывает, что во времена Второй мировой джаз помогал пережить ужасы войны не только мирному населению, но и бойцам. Если обратиться к истории музыки, то можно вспомнить Глена Миллера, который распустил свой оркестр, завербовался в ВВС США и уже там собрал новый коллектив, с которым записал более 800 произведений. Музыка из мирного и благополучного времени 30-х годов, была для бойцов иногда важнее, чем письма из дома.

Джазовая осень в Одессе2

С началом вооруженного вторжения в Украину джазовые музыканты Одессы также не остались в стороне. Уже в марте начали давать концерты в различных арт-пространствах города Вадим Бессараб, Алексей Петухов, Сергей Терентьев. Чаще всего это были камерные, очень личные выступления. Проводились и до сих пор проходят выступления для военных, непосредственно в местах несения их службы.

Джазовая осень в Одессе3

Джазовая осень в Одессе будет проходить на нескольких площадках. Главным событием станет большой концерт на сцене одесской филармонии Алексея Петухова. Кроме этого пройдут вечер киноджаза, танцевальная вечеринка, лекция Елены Шевченко «Джаз – музыка Победы», акция «Дети играют джаз», концерт «Джаз на балконе». Два концерта, 17 и 26 сентября даст пианист Сергей Терентьев. Музыканту 76 лет, но он в прекрасной музыкальной форме, утверждает Елена: «Когда он играет вальс Шопена – что-то в мире меняется, в душе меняется, в восприятии жизни меняется».

Джазовая осень в Одессе, Сергей Терентьев

О событиях Джазовой осени в Одессе можно будет оперативно узнавать на странице мероприятия в Facebook.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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