Одеситів запрошують на джазові концерти

Ми вже звикли, що осінь в Одесі нерозривно пов’язана із звуками саксофону, роялю, оксамитовими голосами виконавців. Не один десяток років, під час оксамитового сезону в Одесі проходив Джаз фестиваль, який збирав десятки виконавців з різних куточків світу. Але і зараз, в умовах воєнного стану, джаз не покинув наше місто – музика вільних лунає на різних майданчиках, її підхоплює молоде покоління.

Ідея не переривати джазову традицію належить Олені Шевченко, організаторці джазових подій, викладачці Одеської національної музичної академії. Минулого року джазова осінь пройшла в повних залах та при гучних оплесках. До ініціативи підключилися її друзі та колеги: музиканти, викладачі, студенти та всі ті, хто безмежно відданий джазу та знаходить в цій музиці силу та натхнення.

Цієї осені 2023 року, джаз знову лунає на одеських вулицях, відкритих майданчиках та в концертних залах. На вас чекають легендарні одеські виконавці: Сергій Терентьєв, Олексій Петухов, Хор Одеського національного театру опери та балету, Катерина Кравченко, Юлія Костандова, Анастасія Павлішина, одеські військові оркестри та наші майбутні зірки, учні Мистецької школи ім. Еміля Гілельса.

Програма:

21.09. Початок 18.00. Джазовий вечір у філармонії. Квитки у касі філармонії.

22.09. Початок 18.00 Камерний концерт Сергія Терентьєв в ВКО (Маразліївська, 7). Вхід за донатами.

23.09. Початок 16.00. “Осінній джаз” – грають військові оркестри.” Ракушка” , парк ім.Т.Г.Шевченка. Вхід вільний.

24.09. Початок 12.00. “Діти грають, співають і малюють джаз”. Мистецька школа N1 ім.Е.Гілельса, провулок Футуристів (Маяковського/Гоголя). Вхід вільний.

Ведуча заходів Олена Шевченко.

Читайте также: Лекція, виставка, музичний вечір: безкоштовні події Одеси 19-21 вересня