Лекция, выставка, музыкальный вечер: бесплатные события Одессы 19-21 сентября

Этот сентябрь выдался теплым и солнечным. Это дает возможность больше времени проводить на свежем воздухе. Впрочем, в городе происходит много интересных событий, которые можно посещать даже после работы или онлайн.

Ни для кого не секрет, что одесситы очень любят свой город. Мы уверены, что заинтересованность историей края – одна из составляющих этой любви. Известная писательница, культурная деятельница Инна Рыкун уже почти год проводит заседание краеведческого клуба на базе культурного центра Beit Grand. На эти встречи приглашаются все желающие. А в четверг одесский историк, преподаватель Владимир Полуторак приглашает на онлайн лекцию, посвященную истории Хаджибея. Событие состоится в Зуме, так что присоединиться можно, даже если вы сейчас не в городе.

Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 19 сентября, 13:30

https://www.facebook.com/photo?fbid=759980889471110&set=a.470583068410895 Что: Презентация фильма-расследования журналистов ЦПР «Теракт в Сергеевке: кто из российских военных причастен к убийствам украинцев».

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 19 сентября, 15:00

https://fb.me/e/90C9IQ7Vl Что: Открытие выставки “Украинский дизайн. Новые решения”

Где: Городской сад, галерея “ArtOdesa”

Когда: 19 сентября, 17:00

https://fb.me/e/4AxGY3XIj Что: Кинопоказ спектакля «Говори телом»

Где: Нежинская 77/79, Beit Grand

Когда: 19 сентября, 19:00

Регистрация: https://forms.gle/7ETGB9QRvC5hEM7n9

https://fb.me/e/1eM3RShoH Что: Заседание краеведческого клуба

Где: Нежинская 77/79, Beit Grand

Когда: 20 сентября, 15:00

https://www.facebook.com/photo/?fbid=700614835431256&set=a.478472770978798 Что: Музыкальный вечер посвящен памяти Алексея Семенищева

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 20 сентября, 17:00

https://fb.me/e/IHy7CUej Что: Встреча-остановка «Под знаком осеннего равноденствия 2023»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 21 сентября, 17:00

https://fb.me/e/16qIwr9zy Что: Лекция «Казацкие штурмы Ходжабея: от взятия до заселения»

Где: Онлайн https://us04web.zoom. us/j/75567070113…

Когда: 21 сентября, 17:00

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