«Повреждено россией»: в одесском Худмузее идут неотложные работы (фото)

«Повреждено россией»… И еще надпись: «Музей получил значительные повреждения вследствие варварского авиаудара армии россии по Одессе в 2023 году»…

Да, историческое здание Художественного музея пострадало в начале ноября 2023 года от ракетного удара. Рядом с Музеем была огромная воронка. Тогда же, после очередного ужасного события, мне сказали сотрудники ОНХМ: «Это теперь – место преступления».

Напомним еще, что после трагедии в Музее рассказали: «Должны успокоить общество по поводу коллекции музея. Одесской областной государственной администрацией совместно с музеем и ОО «Museum for change» заранее была эвакуирована большая часть коллекции, так называемые красные и желтые линии. Другая часть экспонатов находится в хранилище. Полотна и картины нынешних выставок не пострадали. В настоящее время на территории музея работает Комиссия по обследованию объектов культурного наследия».

Сейчас сам Музей уже работает, хотя знакомый нам вход на его территорию находится в другом месте – нужно пройти немного дальше.

Неотложные противоаварийные консервационные работы… Драпировка (фасад самого Музея за ним почти не увидишь), ограждающие ленты… Но часть ран, нанесенных Музею, все равно бросается в глаза…

Закончить работы обещают в августе этого года.

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