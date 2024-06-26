«Повреждено россией»: в одесском Худмузее идут неотложные работы (фото)

«Повреждено россией»: в одесском Худмузее идут неотложные работы (фото)

«Повреждено россией»: такую надпись теперь можно прочесть рядом с Одесским национальным художественным музеем (ОНХМ), где сейчас идут неотложные противоаварийные консервационные работы.

«Повреждено россией»… И еще надпись: «Музей получил значительные повреждения вследствие варварского авиаудара армии россии по Одессе в 2023 году»…

Да, историческое здание Художественного музея пострадало в начале ноября 2023 года от ракетного удара. Рядом с Музеем была огромная воронка. Тогда же, после очередного ужасного события, мне сказали сотрудники ОНХМ: «Это теперь – место преступления».

Одесский худмузей в июне 2024 г., повреждено россией
Одесский худмузей в июне 2024 г.,Ю ведутся работы
Одесский худмузей в июне 2024 г., забор
Одесский худмузей в июне 2024 г., ограда
Одесский худмузей в июне 2024 г., жрапировка

Напомним еще, что после трагедии в Музее рассказали: «Должны успокоить общество по поводу коллекции музея. Одесской областной государственной администрацией совместно с музеем и ОО «Museum for change» заранее была эвакуирована большая часть коллекции, так называемые красные и желтые линии. Другая часть экспонатов находится в хранилище. Полотна и картины нынешних выставок не пострадали. В настоящее время на территории музея работает Комиссия по обследованию объектов культурного наследия».

Читайте также: Екатерина II чуть не осталась без головы из-за ракетной атаки потомков: реакция одесситов

Сейчас сам Музей уже работает, хотя знакомый нам вход на его территорию находится в другом месте – нужно пройти немного дальше.

Одесский худмузей в июне 2024 г., разрушения
Одесский худмузей в июне 2024 г., последствия обстрела
Одесский худмузей в июне 2024 г., за забором
Одесский худмузей в июне 2024 г., объявлегние

Неотложные противоаварийные консервационные работы… Драпировка (фасад самого Музея за ним почти не увидишь), ограждающие ленты… Но часть ран, нанесенных Музею, все равно бросается в глаза…

Закончить работы обещают в августе этого года.

Одесский худмузей в июне 2024 г., надпись
Одесский худмузей в июне 2024 г., фасад прикрыли
Одесский худмузей в июне 2024 г.
Одесский худмузей в июне 2024 г., ведутся консервационные работы
Одесский худмузей в июне 2024 г., стена

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua