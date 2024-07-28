Забор на одесском пляже стал «выставочным залом»

А дело в том, что этот забор стал не просто препятствием для отдыхающих, не позволяя им шастать на соседний пляж, а своего рода «выставочным залом», точнее сказать, бесплатной площадкой для самовыражения и своеобразной акцией протеста молодых одесских художников.

Как рассказал «Одесской жизни» Вадим Луговцов, известный украинский художник Игорь Гусев (о нем и его работах мы, кстати, писали) инициировал выставку одесских художников на заборе в знак протеста против этого забора.

Идею поддержал Владимир Уманенко, который в последние два года проводит уличные выставки в центре города (о которых мы тоже не раз писали).

На заборе представлены работы: Игоря Гусева, Сергея Божко, Константина Малаховского, Вадима Луговцова, Лизы Книги, Екатерины Билетиной и других художников.

«Совершенно новый, аккуратный, забор установлен с целью ограничения передвижения граждан по пирсу и последующему проходу на соседний пляж. Ну, как тут не повесить искусство? FREE MORE!», – прокомментировал у себя в Facebook Игорь Гусев.

И, судя по всему, отдыхающим идея понравилась. Настолько, что, как отметил тот же Вадим Луговцов, со ставшего популярным пляжного паркана даже начали пропадать некоторые работы.

«Видимо, люди себе берут в личную коллекцию», – предполагает художник.

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Фото со страниц в Facebook Игоря Гусева и Валима Луговцова