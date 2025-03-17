Григорий Квитка-Основьяненко родился в селе Основа (теперь это территория Харькова) в семье коллежского советника Федора Квитки. Григорий получил домашнее образование, а затем его отдали в Куряжскую монастырскую школу.

В семье Квиток с уважением относились к родному языку, истории, фольклору, искусству. Детей приучали много читать, и все члены семьи с удовольствием участвовали в спектаклях самодеятельного театра, где главные роли в основном исполнял Григорий.

Когда ему исполнилось 15 лет, его зачислили вахмистром в лейб-гвардию конного полка, а после отставки он отбывал послушание в Куряжском монастыре. Будущий драматург служил в народном ополчении, был уездным предводителем дворянства, председателем Харьковской палаты уголовного суда. Активное участие Квитка-Основьяненко принимал в общественной и культурной жизни Харькова. Он выступил как один из основателей харьковского профессионального театра, благотворительного общества, института благородных девиц, харьковской публичной библиотеки.

В течение пяти лет Квитка-Основьяненко редактировал первый харьковский журнал «Украинский вестник». Тогда же он начал печатать там небольшие рассказы и стихи. Писал он под псевдонимом Грицько Основьяненко, на украинском и русском языках. Его пьесы «Шельменко-денщик» и «Сватання на Гончарівці» с успехом прошли на театральной сцене.

Умер Квитка-Основьяненко 20 августа 1843 года в Харькове после тяжелой болезни. Похоронили его на Холодногорском кладбище, однако 1930-х годах кладбище разрушили, а надгробие писателя перенесли сначала в Покровский собор, а затем на Второе городское кладбище.

Произведения Квитки-Основьяненко одними из первых представляли украинскую литературу европейским читателям. С 1854 года его произведения выходили на польском, болгарском, чешском и других языках.

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Ирина СОРОКИНА