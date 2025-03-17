Григорій Квітка-Основ’яненко

Григорій Квітка-Основ’яненко народився в селі Основа (тепер це територія Харкова) в родині колезького радника Федора Квітки. Григорій отримав домашню освіту, а потім його віддали до Курязької монастирської школи.

У родині Квіток з повагою ставилися до рідної мови, історії, фольклору, мистецтва. Дітей привчали багато читати, і всі члени родини із задоволенням брали участь у спектаклях самодіяльного театру, де головні ролі здебільшого виконував Григорій.

Коли йому виповнилося 15 років, його зарахували вахмістром у лейб-гвардію кінного полку, а після відставки він відбував послух у Курязькому монастирі. Майбутній драматург служив у народному ополченні, був повітовим предводителем дворянства, головою Харківської палати кримінального суду. Активну участь Квітка-Основ’яненко брав у громадському та культурному житті Харкова. Він виступив як один із засновників харківського професійного театру, благодійного товариства, інституту шляхетних дівчат, харківської публічної бібліотеки.

Протягом п’яти років Квітка-Основ’яненко редагував перший харківський журнал «Український вісник». Тоді ж він почав друкувати там невеликі оповідання та вірші. Писав він під псевдонімом Грицько Основ’яненко, українською та російською мовами. Його п’єси «Шельменко-денщик» і «Сватання на Гончарівці» з успіхом йшли на театральній сцені.

Помер Квітка-Основ’яненко 20 серпня 1843 року в Харкові після тяжкої хвороби. Поховали його на Холодногірському кладовищі, однак у 1930-х роках кладовище зруйнували, а надгробок письменника перенесли спочатку до Покровського собору, а потім на Друге міське кладовище.

Твори Квітки-Основ’яненка одними з перших представляли українську літературу європейським читачам. З 1854 року його твори виходили польською, болгарською, чеською та іншими мовами.

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Ірина СОРОКІНА