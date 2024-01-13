Новости Одессы и Одесской области

Кто может в Одессе оформить паспорт со скидкой

Кто может в Одессе оформить паспорт со скидкой

Горсовет расширил перечень лиц, имеющих право на льготное оформление паспорта гражданина Украины и загранпаспорта. Теперь к ним относятся также некоторые категории внутренне перемещенных лиц, которые встали на учет в Одессе. Какие именно, выясняла «Одесская жизнь».

От части оплаты за оформление и обмен документов, подтверждающих гражданство Украины, в том числе утраченных или похищенных, освободили одесситов и внутренне перемещенных лиц, взятых на учет как:

  • пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы І и ІІ категорий;
  • ветераны войны: участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, участники войны;
  • лица, указанные в статьях 10, 10-1 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
  • лица с инвалидностью I и II групп и дети с инвалидностью;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • родители и дети из многодетных семей;
  • бездомные и беспризорные дети (при наличии статуса);
  • жертвы нацистских преследований;
  • лица старше 80 лет;
  • почетные граждане города Одессы.

Связаться с Центром административных услуг можно по телефонам:

  • 15-35 с мобильного;
  • (048) 705-55-55 со стационарного и мобильного.

Адреса предоставления услуг:

  • улица Косовская, 2-д;
  • улица Генерала Петрова, 22;
  • улица Академика Королева, 9;
  • проспект Добровольского, 106;
  • улица Дальницкая, 2.

Сколько можно сэкономить?

Оформление паспорта гражданина Украины (ID-карты) в связи с потерей или кражей:

  • 361,80 грн за 20 дней (вместо 450);
  • 472,80 грн за 10 дней (вместо 820).

Оформление загранпаспорта, в том числе в связи с потерей или кражей:

  • 609,60 грн за 20 дней (вместо 856);
  • 801,60 грн за 7 дней (вместо 1496).
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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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