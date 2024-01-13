Кто может в Одессе оформить паспорт со скидкой

От части оплаты за оформление и обмен документов, подтверждающих гражданство Украины, в том числе утраченных или похищенных, освободили одесситов и внутренне перемещенных лиц, взятых на учет как:

пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы І и ІІ категорий;

ветераны войны: участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, участники войны;

лица, указанные в статьях 10, 10-1 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

лица с инвалидностью I и II групп и дети с инвалидностью;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

родители и дети из многодетных семей;

бездомные и беспризорные дети (при наличии статуса);

жертвы нацистских преследований;

лица старше 80 лет;

почетные граждане города Одессы.

Связаться с Центром административных услуг можно по телефонам:

15-35 с мобильного;

(048) 705-55-55 со стационарного и мобильного.

Адреса предоставления услуг:

улица Косовская, 2-д;

улица Генерала Петрова, 22;

улица Академика Королева, 9;

проспект Добровольского, 106;

улица Дальницкая, 2.

Сколько можно сэкономить?

Оформление паспорта гражданина Украины (ID-карты) в связи с потерей или кражей:

361,80 грн за 20 дней (вместо 450);

472,80 грн за 10 дней (вместо 820).

Оформление загранпаспорта, в том числе в связи с потерей или кражей:

609,60 грн за 20 дней (вместо 856);

801,60 грн за 7 дней (вместо 1496).