Кто может в Одессе оформить паспорт со скидкой

Горсовет расширил перечень лиц, имеющих право на льготное оформление паспорта гражданина Украины и загранпаспорта. Теперь к ним относятся также некоторые категории внутренне перемещенных лиц, которые встали на учет в Одессе. Какие именно, выясняла «Одесская жизнь».
От части оплаты за оформление и обмен документов, подтверждающих гражданство Украины, в том числе утраченных или похищенных, освободили одесситов и внутренне перемещенных лиц, взятых на учет как:
- пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы І и ІІ категорий;
- ветераны войны: участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, участники войны;
- лица, указанные в статьях 10, 10-1 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
- лица с инвалидностью I и II групп и дети с инвалидностью;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- родители и дети из многодетных семей;
- бездомные и беспризорные дети (при наличии статуса);
- жертвы нацистских преследований;
- лица старше 80 лет;
- почетные граждане города Одессы.
Связаться с Центром административных услуг можно по телефонам:
- 15-35 с мобильного;
- (048) 705-55-55 со стационарного и мобильного.
Адреса предоставления услуг:
- улица Косовская, 2-д;
- улица Генерала Петрова, 22;
- улица Академика Королева, 9;
- проспект Добровольского, 106;
- улица Дальницкая, 2.
Сколько можно сэкономить?
Оформление паспорта гражданина Украины (ID-карты) в связи с потерей или кражей:
- 361,80 грн за 20 дней (вместо 450);
- 472,80 грн за 10 дней (вместо 820).
Оформление загранпаспорта, в том числе в связи с потерей или кражей:
- 609,60 грн за 20 дней (вместо 856);
- 801,60 грн за 7 дней (вместо 1496).