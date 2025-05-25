Замовляйте передплату друкованих медіа онлайн

По данным одесской мэрии, этой ночью в результате вражеской атаки пострадали автостоянка и четыре дома на проспекте Небесной сотни.

По предварительным данным, уничтожены 20 автомобилей и выбиты 130 окон.

Одесса после ночной атаки, 25 мая 2025 г., автостоянка
Одесса после ночной атаки, 25 мая 2025 г., авто
Одесса после ночной атаки, 25 мая 2025 г., сгоревшие авто

К счастью, на этот раз обошлось без погибших и пострадавших.

На месте развернут городской оперативный штаб, работают представители Киевской районной администрации Одесского городского совета, коммунальных предприятий ЖКС «Вузовский» и «Горзелентрест», Красного Креста и благотворительной организации «Nova Ukraine».

Одесса после ночной атаки, 25 мая 2025 г., на проспекте Небесной Сотни
Одесса после ночной атаки, 25 мая 2025 г., оперативный штаб
Одесса после ночной атаки, 25 мая 2025 г., ликвидация последствий

Здесь побывал и фотокорреспондент «Одесской жизни» и запечатлел весьма неутешительную картину:

Одесса после ночной атаки, 25 мая 2025 г., после пожара
Одесса после ночной атаки, 25 мая 2025 г., горела автостоянка
Одесса после ночной атаки, 25 мая 2025 г., что осталось от авто
Одесса после ночной атаки, 25 мая 2025 г., белое авто
Одесса после ночной атаки, 25 мая 2025 г., сгорело 20 авто
Одесса после ночной атаки, 25 мая 2025 г., последствия
Одесса после ночной атаки, 25 мая 2025 г., на автостоянке
Одесса после ночной атаки, 25 мая 2025 г., что осталось от авто
Одесса после ночной атаки, 25 мая 2025 г., одесситы остались без своих авто
Одесса после ночной атаки, 25 мая 2025 г., колесо
Одесса после ночной атаки, 25 мая 2025 г., сгоревшие автомобили
Одесса после ночной атаки, 25 мая 2025 г., после масштабного пожара на стоянке

Как сообщалось, поздним вечером 24 мая Одессу атаковали российские ударные беспилотники.

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме