По данным одесской мэрии, этой ночью в результате вражеской атаки пострадали автостоянка и четыре дома на проспекте Небесной сотни.

По предварительным данным, уничтожены 20 автомобилей и выбиты 130 окон.

К счастью, на этот раз обошлось без погибших и пострадавших.

На месте развернут городской оперативный штаб, работают представители Киевской районной администрации Одесского городского совета, коммунальных предприятий ЖКС «Вузовский» и «Горзелентрест», Красного Креста и благотворительной организации «Nova Ukraine».

Здесь побывал и фотокорреспондент «Одесской жизни» и запечатлел весьма неутешительную картину:

Как сообщалось, поздним вечером 24 мая Одессу атаковали российские ударные беспилотники.

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