О последствиях ночной атаки рассказали в областном управлении ГСЧС.

По информации одесских спасателей, в результате ночной атаки на одной из автостоянок, расположенной среди жилых многоэтажек, сгорело 20 автомобилей.

«Пожар удалось быстро ликвидировать и не допустить распространения пламени на плотно припаркованные автомобили рядом. К счастью, этой ночью никто не пострадал», – отмечается в сообщении.

Напомним, поздним вечером 24 мая Одессу атаковали российские ударные беспилотники.

Днем ранее российские агрессоры обстреливали Одессу с утра до ночи. Посмимо нескольких дроновых атак, был нанесен удар баллистикой по портовой инфраструктуре. Тогда погибли тре человека. Еще несколько пострадавших в тяжелом состоянии находятся в больницах.

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Фото пресс-службы управления ГСЧС в Одесской области