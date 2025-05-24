Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 00:10. По информации Воздушных сил, из акватории Черного моря на Одессу и Одесский район направлялась группа ударных беспилотников (БпЛА). Большинство целей заходили в сторону города Черноморска. И вскоре одесситы услышали серию взрывов – это работали наши силы противовоздушной обороны.

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Отбой воздушной тревоги был дан в 00:45, но спустя несколько минут тревогу возобновили. Боевая работа продолжалась еще почти час.

По информации Воздушного командования «Юг», в ночь на 24 мая 2025 года противовоздушной обороной юга Украины сбито 24 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов, еще три беспилотника-имитатора локально потеряны.

В то же время, как сообщил сегодня утром глава Одесской ОВА Олег Кипер, число жертв вчерашней атаки россиян по Одессе увеличилось – от полученных ранений в больнице скончался 41-летний мужчина.

Напомним, в пятницу, 23 мая, россияне нанесли двойной удар баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. Погибли сотрудник порта и 71-летний одессит. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Вечером того же дня враг снова атаковал Одессу баллистикой.