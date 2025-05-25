Для нанесения массированного удара российские агрессоры использовали ракеты, запущенные с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота. С разных точек вражеской территории были запущены сотни ударных беспилотников типа «Шахед».

Больше всего пострадали Киевская, Житомирская и Николаевская области. Одесса была атакована раньше всех, россияне еще с вечера предыдущего дня начали запускать «Шахеды». Известно, что одно из попаданий пришлось в автомобильную стоянку между многоквартирными домами. Сгорело около двух десятков машин.

Но хуже всего пришлось Киевской и Житомирской областям. По данным спасателей в Житомирской области погибли трое детей, в Киевской области местами снесены целые улицы.

Как сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), погибшим детям было 8, 12 и 17 лет. Всего в Житомирской области пострадали 12 человек: трое погибли и восемь госпитализированы.

Наибольшие разрушения зафиксировані в Киевской области. Там местами снесены целые улицы.

На 11:00 25 мая известно о 12 погибших и 57 раненых.

Всего после массированной атаки России спасатели работали более чем в 30 городах и селах.Удары получили Киев, Киевская область и еще 11 регионов. Повреждены жилые дома, общежития, предприятия.

Враг выпустил 298 дронов и 69 ракет. Из них сбиты 45 крылатых ракет Х-101 и «Калибр» и 139 дронов, 2 ракеты Х-59/69 и 127 дронов были локально потеряны.