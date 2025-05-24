Сигнал тревоги в Одесской области прозвучал в 23:08. Вскоре вражеские дроны достигли окрестностей Одессы. В небе заметались лучи прожекторов. Силы обороны встретили “Шахеды” огнем из зенитных пулеметов и орудий.

Был слышен также сильный взрыв. В местных пабликах появились сообщения о дыме, который виден над Одессой.

Спустя 20 минут мониторинговые каналы сообщили, что других вражеских целей в одесском небе нет. В 23:32 воздушную тревогу отменили

Напомним, что днем ранее российские агрессоры обстреливали Одессу с утра до ночи. Было несколько атак с помощью дронов, а также был нанесен ракетный удар по порту баллистикой. Эта атака оказалась самой кровавой — на данный момент известно о трех погибших, несколько человек в тяжёлом состоянии находятся в больницах.

Также мониторинговые каналы сообщают об активности российской стратегической авиации. Есть большая вероятность, что к утру 25 мая по Украине нанесут массированный ракетный удар.

“Одесская Жизнь” продолжает следить за ситуацией. Также напоминаем, что самые оперативные новости Одессы и области, а также эксклюзивные стати и видео, вы можете найти в нашем телеграм канале. Жмите на ссылку, переходите и подписывайтесь.