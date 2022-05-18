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Военный май в Одессе: будний день в парке Победы (фоторепортаж)

Военный май в Одессе: будний день в парке Победы (фоторепортаж)

В Одессе самый разгар мая… Время, когда цветут сирень, акация и каштаны, когда уже не так холодно, но еще и не изнуряюще жарко, а пробудившаяся от зимней спячки природа так и манит наведаться, например, в парк Победы.

Увы, в этом году все немного иначе… И кому-то уже не до любования майским цветением, кто-то из-за постоянных воздушных тревог и угрозы ракетных обстрелов не рискует выбираться куда-либо далеко от дома, а кто-то может и не прочь, да ощущения все равно не те. Некоторые так и пишут в соцсетях: «У нас украли эту весну…»

И все же наш фотокорреспондент в очередной раз отправился в парк Победы и запечатлел, чем он живет в будний день.

Парк Победы, май 2022 г.
Парк Победы а мае 2022
Парк Победы, дорога
Парк Победы, цветение
Парк Победы, вороны
Парк Победы, прогулка
Парк Победы, ворона
Парк Победы, цветущее дерево
Парк Победы, посетители
Парк Победы, пруд
Парк Победы, мостик
отдых в парке Победы
Парк Победы, у пруда
Парк Победы, прохожие
Парк Победы, пустая скамейка

Фоторепортаж по теме: В Одессе зацвела белая акация – символ города

Кто-то присел отдохнуть у пруда, кто-то привел ребенка на детскую площадку, а кто-то делает фото с мостика. Где-то усердно трудятся коммунальщики, а где-то пустуют парковые аллеи, что делает их еще более манящими.

Цветущие деревья, тишь пруда, редкие прохожие и любопытные вороны… Таким предстал перед нами майский парк Победы:

Парк Победы весной
Парк Победы, пруд
весна, цветение
Одесский Парк Победы
Парк Победы, коммунальщики
Парк Победы, цветущий каштан
Парк Победы, детская площадка
весеннее цветение, Парк Победы
Май 2022 в парке Победы
в парке Победы
Парк Победы, отдых
Парк Победы, дети
весна, цветение
Парк Победы, аллея
Парк Победы, площадка
Весна в Одессе, парк Победы

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Редакция ПРОФИЛЬ

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