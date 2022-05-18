Военный май в Одессе: будний день в парке Победы (фоторепортаж)

В Одессе самый разгар мая… Время, когда цветут сирень, акация и каштаны, когда уже не так холодно, но еще и не изнуряюще жарко, а пробудившаяся от зимней спячки природа так и манит наведаться, например, в парк Победы.

Увы, в этом году все немного иначе… И кому-то уже не до любования майским цветением, кто-то из-за постоянных воздушных тревог и угрозы ракетных обстрелов не рискует выбираться куда-либо далеко от дома, а кто-то может и не прочь, да ощущения все равно не те. Некоторые так и пишут в соцсетях: «У нас украли эту весну…»

И все же наш фотокорреспондент в очередной раз отправился в парк Победы и запечатлел, чем он живет в будний день.

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Кто-то присел отдохнуть у пруда, кто-то привел ребенка на детскую площадку, а кто-то делает фото с мостика. Где-то усердно трудятся коммунальщики, а где-то пустуют парковые аллеи, что делает их еще более манящими.

Цветущие деревья, тишь пруда, редкие прохожие и любопытные вороны… Таким предстал перед нами майский парк Победы:

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