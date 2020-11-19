В Одессе благоустраивают-ремонтируют старый Мечниковский сквер (фото)

Старый одесский Мечниковский сквер, расположенный в пределах улиц Старопортофранковской, Манежной и Ольгиевским спуском, на глазах видоизменяется. Здесь начались работы по капитальному ремонту и благоустройству.
Заказчиком работ выступает КП «Горзелентрест». На информационном щите значится, что работы собираются провести в кратчайшие сроки — их окончание намечено на конец ноября текущего года.
Как рассказывала «Одесская жизнь», в сквер имени Мечникова планируют вернуть давнюю и утерянную достопримечательность: двух львов.
В Мечниковском сквере планируют сделать дорожки из плитки, обновить бордюры, установить новые лавки и урны для мусора.
Фото Вячеслава Тенякова