В Одессе благоустраивают-ремонтируют старый Мечниковский сквер (фото)

Старый одесский Мечниковский сквер, расположенный в пределах улиц Старопортофранковской, Манежной и Ольгиевским спуском, на глазах видоизменяется. Здесь начались работы по капитальному ремонту и благоустройству.

Заказчиком работ выступает КП «Горзелентрест». На информационном щите значится, что работы собираются провести в кратчайшие сроки — их окончание намечено на конец ноября текущего года.

Как рассказывала «Одесская жизнь», в сквер имени Мечникова планируют вернуть давнюю и утерянную достопримечательность: двух львов.

В Мечниковском сквере планируют сделать дорожки из плитки, обновить бордюры, установить новые лавки и урны для мусора.

Фото Вячеслава Тенякова