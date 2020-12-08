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В одесском Мечниковском сквере поселились два молодых льва и появились другие новшества (фото)

В одесском Мечниковском сквере поселились два молодых льва и появились другие новшества (фото)

С обновленным сквером имени Мечникова (Мечниковским, как его называют одесситы) мы пошли знакомиться в довольно знаменательный для Одессы день: в городе накануне выпал первый снег, а это редкость.

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Снег, конечно же, внес свои штрихи в общий вид старого сквера, который недавно отремонтировали.

Напомним, сквер расположен на границе между центром Одессы и Молдаванкой – в пределах улиц Старопортофранковской, Манежной и Ольгиевским спуском. Здесь есть бювет.

сквер Мечникова, бювет

сквер Мечникова, мужчина набрал воды

Слой снега очень невелик, но он припорошил новую плитку, которая там появилась. В сквере теперь есть и новые скамейки, и новые урны, и даже фонари. Обновлены бордюры.

сквер Мечникова, плитка

сквер Мечникова, скамейка

сквер Мечникова, фонарь

Заказчиком работ по ремонту сквера выступило коммунальное предприятие «Горзелентрест».

Многое здесь осталось по-прежнему: и старая ограда вокруг клумб сохранилась, и скамейки прежних времен.

Ну и главное событие: в обновленном сквере «завелись» молодые львы. Именно молодые: о прежних львах, украшавших сквер, несколько лет только вспоминали и любовались на старых фото. Они долгое время пугали своим внешним видом, разрушались, а потом и вовсе исчезли.

И вот два новых льва, отвернувшись друг от друга, наблюдают за жизнью сквера. Они сделаны не «один-в-один». Конечно, похожи, но лапы держат по-разному: один их сложил, а второй подвернул одну лапу, другую вытянул.

сквер Мечникова, старый лев

Так выглядел старый лев в сквере

сквер Мечникова, скульптура

А это новый лев

Цари зверей пока огорожены специальной лентой, но их вовсю фотографируют.

Мечниковский сквер – место людное: здесь, кроме бювета, есть и две хорошие детские площадки. Да и вообще это настоящий «зеленый островок» в микрорайоне, довольно благоустроенный (особенно теперь, после ремонта) и с большим количеством деревьев.

одесский сквер Мечникова
сквер Мечникова, детская площадка
сквер Мечникова, скамейка
сквер Мечникова. урна
сквер Мечникова, дети играют
сквер Мечникова, новый лев
сквер Мечникова, скамейка и львы
сквер Мечникова, лев положил лапу на лапу
сквер Мечникова, лев вытянул лапу
сквер Мечникова, мужчина в маске
сквер Мечникова, птица
сквер Мечникова, дети
сквер Мечникова припорошило снегом
сквер Мечникова после ремонта
сквер Мечникова, сумка на лавке

Фото автора

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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