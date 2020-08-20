Общедомовой счетчик газа: кто и как платит в Одессе?

Когда потребитель устанавливает в квартире счетчик газа, он точно знает, что должен платить за объем, который использовал сам. Если же при этом устанавливают еще и общедомовой счетчик газа, это вызывает сомнение и непонимание: не придется ли доплачивать за соседа. За разъяснениями мы обратились к специалистам ООО «Одессагаз-Поставка».

Определение объема потребленного природного газа в данном случае осуществляется в соответствии с «Временным положением о порядке проведения расчетов за предоставление населению услуг по газоснабжению в условиях использования общедомового узла учета», утвержденным Постановлением Кабинета министров №620 от 16 мая 2002 года (в редакции от 27.01.2016 г.).

Пунктом 5 данного документа предусмотрено, что расчеты потребленного природного газа производятся:

в домах, где не установлены квартирные счетчики газа, — по показаниям общедомового узла учета с дальнейшим распределением объемов потребленного газа между потребителями (пропорционально количеству лиц, зарегистрированных в квартире);

в домах, где, кроме общедомового узла учета, частично установлены индивидуальные счетчики газа:

для потребителей, которые имеют счетчики газа, — по показаниям таких счетчиков;

для потребителей, которые не имеют индивидуальных счетчиков газа, — по показаниям общедомового узла учета, из которых исключаются суммарные показания индивидуальных счетчиков газа. Разница распределяется между потребителями, которые не имеют квартирных счетчиков газа, пропорционально количеству лиц, зарегистрированных в квартире.

При отсутствии зарегистрированных в квартире лиц и отметок об официальном прекращении газоснабжения учет природного газа производится из расчета на одного потребителя.

Полезные телефоны

Телефоны горячей линии Центра обслуживания абонентов ООО «Одессагаз-Поставка»:

(093) 170–36–66 (оплата по тарифам вашего оператора);

0 (800) 20–10–04 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).

Напомним, «Одессагаз-поставка» готовится отключать газ должникам.