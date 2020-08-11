«Одессагаз-поставка» готовится отключать газ должникам: названо условие

«Одессагаз-поставка» предупредила клиентов-должников о приостановке газоснабжения с 31 августа.

Речь идет о тех абонентах, у которых на 20 августа будет долг по состоянию на 20 августа, включая прошлые годы, сообщили в компании.

Включат газ только после погашения долга и заключения нового договора.

Размер задолженности можно узнать в личном кабинете Gasolina, а также на «горячей линии» (093)170 36 66, 0 (800)20 10 04.

По этим же телефонам можно узнать о рассрочке долгов. Или же по ССЫЛКЕ.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как платить за газ меньше.