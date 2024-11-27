В Одессе «попал под раздачу» памятник на переименованном бульваре – фотофакт

Об этом сообщает Телеграм-канал издания «Думская».

Как можно заметить на опубликованном сегодня фото, кто-то оставил на памятнике надпись «Геть ка…па».

Точно такая же надпись появилась накануне на памятнике советскому маршалу Родиону Малиновскому на улице Преображенской. Судя по «почерку», «поработал» один и тот же человек.

И в этой связи у «Одесской жизни» возник вопрос: а как вы думаете, читатели, какой одесский памятник может стать жертвой неизвестного «художника» завтра? Пишите свое мнение в комментариях. Нам интересно любое ваше мнение.

Напомним, на памятнике Апельсину изображен российский император Павел I. Сама композиция посвящена доставке свежих апельсинов из Одесского порта в Санкт-Петербург в подарок императору от жителей города. Памятник был открыт в 2004 году.

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