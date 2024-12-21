Новий логотип Одеської області: що він символізує та чому викликає суперечки

«Земля, що об’єднує»: що відомо про нову айдентику

Нове брендування регіону офіційно затвердили на сесії Одеської обласної ради 12 грудня. Воно не замінює офіційний герб Одеської області, який залишається юридично затвердженим символом.

У нову айдентику входить:

гасло: «Земля, що об’єднує» – символізує Одещину як регіон, де люди різних національностей, культур і релігій знаходять дім та можливості для розвитку;

«Земля, що об’єднує» – символізує Одещину як регіон, де люди різних національностей, культур і релігій знаходять дім та можливості для розвитку; кольори та шрифти: розроблені фірмові кольори та унікальна сім’я шрифтів;

розроблені фірмові кольори та унікальна сім’я шрифтів; логотип: графічний знак, що стане інструментом для просування Одещини. Також різні графічні символи й елементи.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, усі права на використання цієї айдентики передають обладміністрації. Незабаром усі елементи у брендбуці також з’являться у відкритому доступі для вільного використання.

«Перед тим, як щось сварити, треба у цьому розібратися»

Марія Морозова, промислова дизайнерка, керівниця напряму «Комп’ютерна графіка та дизайн» у STEP IT Academy з понад 20-річним досвідом у сфері дизайну. А в минулому – викладачка айдентики, рекламного дизайну та історії мистецтва:

– Будь-який логотип чи герб створені задля того, щоб показати унікальність чогось. Це як такий товарний знак міста, людини, регіону або якогось бренду. Це унікальний знак, який несе приховану, зашифровану інформацію, або ж вона може знаходитись на поверхні.

Фахівчиня зауважила, що сучасна айдентика виникла наприкінці XIX – на початку XX століття, коли з’явилися масові виробництва, почали розвиватися технічний прогрес та друкарні. Втім, історично геральдика має глибші корені, починаючи з середньовіччя. Адже герби були символами родів, лордів та територій. Сучасні ж герби різних міст нерідко виглядають перевантаженими або навіть кумедними, проте вони несуть важливу інформацію про регіон, історичні події чи архітектуру.

Оцінюючи нову айдентику Одеської області, дизайнерка наголосила, що вона краща, ніж логотип Одеси скандального російського дизайнера Артемія Лебедєва.

– Так, багатьом людям, які зараз все це в інтернеті обговорюють, може щось не подобатися. Але якщо подивитись, яку думку вкладали автори, то це доволі непогано. Був розроблений шрифт, і він є унікальним. Англомовний і україномовний варіанти дещо відрізняються. Це якраз ознака унікальної ідентичності, яка й повинна неодмінно бути в будь-якому брендингу чи в айдентиці – у випадку регіону. Мені подобається взагалі, як виглядає групова логіка, доволі лаконічно і неперевантаженою. Наприклад, мені подобається фраза «Земля, що об’єднує», тому що так історично склалося, що на території Одеської області дійсно живе багато людей різних національностей.

Марія Морозова також вказала і на деякі недоліки у деталях нового брендування. Наприклад, у піктограмах у брендбуці червоний колір використаний для водних та екологічних ресурсів, що викликає неоднозначні асоціації.

– Червоний колір зазвичай сприймається як сигнал небезпеки. У цьому випадку логічніше було б використати інші кольори, які більше відповідають тематиці.

Марія Морозова також підкреслила, що оцінювати дизайн варто з урахуванням усіх обставин, які вплинули на його створення. Адже айдентика – це результат роботи не лише дизайнера. Вона затверджується комісіями, де враховуються різні думки.

– Перед тим, як щось сварити, треба у цьому розібратися. І розібратися не так поверхнево, як зробила я. Адже в мене є ось тільки наведена у брендбуці інформація і я можу подивитися лише на кінцевий результат. А щоб зробити якусь аналітику, треба розібратися трошки більше у цьому питанні. Але звичайно проводити якусь аналітичну роботу доволі складно, та й доволі довго. І звичайно, набагато простіше насварити.

«Образний ряд нової айдентики викликає запитання»

Ольга Разінкіна, член Національної спілки художників України, викладачка напряму “Комп’ютерна графіка та дизайн” академії ШАГ із досвідом роботи у галузі живопису та викладання понад 30 років. У минулому – викладачка кафедри живопису у ПДПІ ім. Ушинського, директорка Міської художньої галереї:

– Тут (у новому логотипі Одещини. – Прим. ред.) такий не дуже виразний образний ряд, я б так сказала. Мені здалося, що дуже багато символів. Єдине, що там зчитується – це виноградні грона. Але знову-таки мені здається, що це скоріше асоціація більше, можливо, з Молдовою. Тобто Одеса й Одеська область трохи складніші. І ось ця ситуація, коли нібито ці знаки потрібно пояснювати, підписувати – це, можливо, через невдало знайдені образи.

Мисткиня також додала, що колірна гама у новій айдентиці, на її погляд, не асоціюється з Одесою чи нашою областю. А образ логотипа виглядає трохи недопрацьованим.

– Знову-таки, якщо, припустимо, це мав бути щит, тобто як предмет, який захищає, перегороджує, то ось ця його порізаність абсолютно нелогічна. І загалом форма нагадує якусь маску. Мені, до речі, дуже сподобалося, як дизайнери підхопили цю тему і розвивали. Зрештою, там найвдаліший варіант, як на мене, коли вони «Чужого» створили з цього. Це говорить про те, що образ трохи недопрацьований. Тобто він нечитабельний. Але все-таки, розумієте, художник і дизайнер – це трішечки різні рівні мислення. Не кожен художник може розробити логотип, але радитися з художниками корисно. Адже у художника може бути більш цілісне бачення образного ряду.

«Він кращий, ніж лебедєвський»

Марія Карпова, графічна дизайнерка з 8-річним досвідом. Працювала з міжнародними компаніями та видатними одеськими брендами, викладала візуальні мистецтва в навчальних закладах міста.

– Ця айдентика та логотип загалом мені імпонують. Особливо хочу приділити увагу шрифтам і шрифтовій композиції. Шрифти дуже хороші, підібрані в трьох різних варіантах, тобто є прямий гротеск, є із зарубками та ще такий закрутистий історичний. Щодо самого логотипу піктограми – мені загалом імпонує форма щита, але іконки замалі. Ще кольори в айдентиці не дуже і трошки перевантаження по логотипу, саме по композиції.

Дизайнерка також схвально оцінила концепцію об’єднання у логотипі різних галузей Одеської області.

– Культура, ресурси й багата історія, об’єднати все це разом – чудова ідея. І зробити це доволі складно, тому що галузі різні. Тож треба було придумати щось, що об’єднує гармонійно, щоб це виділялося, але водночас не губилося. Оскільки дизайн створений для того, щоб ускладнювати просте і спрощувати складне.

На думку Марії Карпової, нова айдентика загалом виглядає непогано, хоча її можна було б ще трохи вдосконалити.

– Я можу сказати, що новий логотип Одещини трохи перенасичений, але він кращий, ніж оцей лебедєвський. Тому що лебедєвський – такий жах взагалі був. Він вирізнявся простотою, але водночас його зображення було не дуже. У нового логотипа, наприклад, із зображенням можна було б ще попрацювати трошки, але загалом він непоганий.

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Надія БОНДАРЕНКО