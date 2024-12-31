Новости Одессы и Одесской области

Новогоднее обращение Зеленского: где смотреть

Новогоднее обращение Зеленского: где смотреть

Уже по сложившейся многолетней традиции в последние минуты уходяшего 2024 года президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением к украинцам. Когда и где можно посмотреть новогоднее обращение главы государства, узнавала «Одесская жизнь».

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Обращение президента будут транслировать по украинским телеканалам и на официальных страницах Зеленского в соцсетях ого 31 декабря в 23:40.

Его покажут в эфире Национального телемарафона «Едині новини», а также на каналах, принимающих в нем участие. Также видео будут транслировать в эфире ряда каналов.

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В частности, новогоднее обращение президента Украины можно будет увидеть в эфирах:

  • Суспильного и региональных каналов Суспильного;
  • 1+1 Украина;
  • 2+2;
  • НТН;
  • Нового канала;
  • Эспрессо.

Также поздравление президента Зеленского с новым 2025 годом будет транслироваться через официальные аккаунты в социальных сетях:

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Фото с сайта главы государства

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
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