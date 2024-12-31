Новогоднее обращение Зеленского: где смотреть

Обращение президента будут транслировать по украинским телеканалам и на официальных страницах Зеленского в соцсетях ого 31 декабря в 23:40.

Его покажут в эфире Национального телемарафона «Едині новини», а также на каналах, принимающих в нем участие. Также видео будут транслировать в эфире ряда каналов.

В частности, новогоднее обращение президента Украины можно будет увидеть в эфирах:

Суспильного и региональных каналов Суспильного;

1+1 Украина;

2+2;

НТН;

Нового канала;

Эспрессо.

Также поздравление президента Зеленского с новым 2025 годом будет транслироваться через официальные аккаунты в социальных сетях:

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Фото с сайта главы государства