Новогоднее обращение Зеленского: где смотреть

Уже по сложившейся многолетней традиции в последние минуты уходяшего 2024 года президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением к украинцам. Когда и где можно посмотреть новогоднее обращение главы государства, узнавала «Одесская жизнь».
Обращение президента будут транслировать по украинским телеканалам и на официальных страницах Зеленского в соцсетях ого 31 декабря в 23:40.
Его покажут в эфире Национального телемарафона «Едині новини», а также на каналах, принимающих в нем участие. Также видео будут транслировать в эфире ряда каналов.
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В частности, новогоднее обращение президента Украины можно будет увидеть в эфирах:
- Суспильного и региональных каналов Суспильного;
- 1+1 Украина;
- 2+2;
- НТН;
- Нового канала;
- Эспрессо.
Также поздравление президента Зеленского с новым 2025 годом будет транслироваться через официальные аккаунты в социальных сетях:
- Ютуб-канал Офиса Президента;
- Фейсбук-страница Владимира Зеленского;
- Фейсбук-страница Офиса Президента;
- Телеграм Владимира Зеленского.
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Фото с сайта главы государства