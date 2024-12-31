Одессу атакуют ракетами: в городе раздался взрыв

Во вторник, 31 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области третий раз звучит сигнал воздушной тревоги. Сообщалось о ракетной атаке. Вскоре прозвучал мощный взрыв.
Очередной сигнал тревоги прозвучалв 10:29. Через несколько минут раздался взрыв.
Одесситов проят находится в безопасных местах.
«Одесса и район, будьте в укрытиях! Ракетная опасность!» — сообщает Одесская ОВА.
Как сообщают мониторинговые телеграм-каналы, взрывы прогремели в пределах Одесского района. Предварительно, было применено 1х авиационную крылатую управляемую ракету Х-31П.
Ракетная опасность продолжается до отбоя.
Напомним, ночь и утро 31 декабря прошли в Украине под звуки взрывов и сирен, предупреждающих об опасности.