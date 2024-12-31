Новости Одессы и Одесской области

Одессу атакуют ракетами: в городе раздался взрыв

Одессу атакуют ракетами: в городе раздался взрыв

Во вторник, 31 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области третий раз звучит сигнал воздушной тревоги. Сообщалось о ракетной атаке. Вскоре прозвучал мощный взрыв.

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Очередной сигнал тревоги прозвучалв 10:29. Через несколько минут раздался взрыв.

Одесситов проят находится в безопасных местах.

«Одесса и район, будьте в укрытиях! Ракетная опасность!» — сообщает Одесская ОВА.

Как сообщают мониторинговые телеграм-каналы, взрывы прогремели в пределах Одесского района. Предварительно, было применено 1х авиационную крылатую управляемую ракету Х-31П.

Ракетная опасность продолжается до отбоя.

Напомним, ночь и утро 31 декабря прошли в Украине под звуки взрывов и сирен, предупреждающих об опасности.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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