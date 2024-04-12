Новости Одессы и Одесской области

За службу на передовой военным и полицейским доплатят по 70 тысяч гривен

За службу на передовой военным и полицейским доплатят по 70 тысяч гривен

Кабинет министров установили доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии.

За постановление, которое обязывает правительство разработать механизм дополнительной выплаты единовременно 70 тысяч гривен военным, которые выполняют боевые задачи на передовой, за каждые 30 дней на «нуле», на территории противника и временно оккупированной территории, Верховная Рада проголосовала 11 апреля.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и правительства сегодня установили доплату в размере 70 тыс. гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задачи на первой линии», — говорится в его сообщении.

Таким образом суммарно военные «на нуле» смогут получать под 200 тыс. гривен: 20-25 тыс. грн зарплаты, 100 тыс. грн «боевых» доплат плюс 70 тыс. грн вознаграждения.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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