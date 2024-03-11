Новости Одессы и Одесской области

Эксперт прогнозирует подорожание газа в Украине: когда и какой будет цена

Эксперт прогнозирует подорожание газа в Украине: когда и какой будет цена

В Украине после завершения отопительного сезона может подорожать «голубое топливо», что автоматически повысит стоимость теплоснабжения и горячей воды.

Об этом в телеэфире рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Он подчеркнул, что до конца отопительного сезона тарифы в Украине не будут повышаться — действует мораторий. Однако уже в апреле-мае действующий тариф на газ может быть пересмотрен.

По словам Попенко, этот вопрос изучается в НАК «Нафтогазе», хотя он не может утверждать на 100%, что это будет принято. При этом он считает, что в случае принятия решения, украинцам следует готовиться к поднятию тарифов в среднем на 1-1,5 грн.

На сегодня у большинства потребителей тариф на газ составляет 7,96 грн. за кубометр. Если прогноз аналитика воплотится в реальность, кубометр подорожает до 9-9,5 гривны. Нужно понимать, что тариф на газ влияет и на другие коммунальные услуги.

«Если вырастет стоимость газа, это автоматически поднимет тарифы на теплоснабжение и горячую воду», — добавил Попенко.

По словам Олега Попенко, рано или поздно за коммунальные услуги придется платить больше, так как жизнь не стоит на месте: растут расходы коммунальных предприятий, увеличиваются зарплаты сотрудников и так далее. Вопрос в том, когда тарифы вырастут. Военный период – не лучшее время.

На 1 января 2022 года, то есть до войны, объем долгов за коммуналку составлял 81,4 миллиарда гривен. Повышение тарифов во время войны не даст результата, а приведет еще к большей задолженности, считает эксперт.

Напомним, в начале 2024 года в Украине отменили мораторий на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг из-за накопления долгов. Также возобновлено взыскание задолженности по жилищно-коммунальным услугам в судебном порядке и отключение от коммунальных услуг.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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