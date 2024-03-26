Новости Одессы и Одесской области

Какой новый вид помощи придумали для переселенцев

Какой новый вид помощи придумали для переселенцев

Для решения жилищной проблемы внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) разработан новый вид помощи – субсидия на аренду жилья, сообщает Министерство соцполитики. Пока что это экспериментальный проект, который планируется реализовать в течение двух лет. Чем же отличается такая субсидия от обычной?

Ее размер будет учитывать стоимость аренды в определенном регионе или населенном пункте страны. Ведь цена на аренду в Киеве, Николаеве, Закарпатье или в небольшом городке существенно отличается.

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Кроме того, размер субсидии будет зависеть от количества лиц в составе семьи, арендующей жилье. А также от доходов семьи и ее способности оплачивать счета за аренду самостоятельно. Чем ниже доходы, тем больший процент стоимости аренды будет покрывать субсидия.

На первом этапе введение субсидии на аренду планируется только для ВПЛ. В дальнейшем такую субсидию будут давать и другим нуждающимся людям.

Предполагается, что «новую» субсидию будут назначать с июня.

Ранее мы рассказывали, кому из переселенцев продлят выплаты еще на 6 месяцев.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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