Какой новый вид помощи придумали для переселенцев

Ее размер будет учитывать стоимость аренды в определенном регионе или населенном пункте страны. Ведь цена на аренду в Киеве, Николаеве, Закарпатье или в небольшом городке существенно отличается.

Кроме того, размер субсидии будет зависеть от количества лиц в составе семьи, арендующей жилье. А также от доходов семьи и ее способности оплачивать счета за аренду самостоятельно. Чем ниже доходы, тем больший процент стоимости аренды будет покрывать субсидия.

На первом этапе введение субсидии на аренду планируется только для ВПЛ. В дальнейшем такую субсидию будут давать и другим нуждающимся людям.

Предполагается, что «новую» субсидию будут назначать с июня.

Ранее мы рассказывали, кому из переселенцев продлят выплаты еще на 6 месяцев.