Какой новый вид помощи придумали для переселенцев

Для решения жилищной проблемы внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) разработан новый вид помощи – субсидия на аренду жилья, сообщает Министерство соцполитики. Пока что это экспериментальный проект, который планируется реализовать в течение двух лет. Чем же отличается такая субсидия от обычной?
Ее размер будет учитывать стоимость аренды в определенном регионе или населенном пункте страны. Ведь цена на аренду в Киеве, Николаеве, Закарпатье или в небольшом городке существенно отличается.
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Кроме того, размер субсидии будет зависеть от количества лиц в составе семьи, арендующей жилье. А также от доходов семьи и ее способности оплачивать счета за аренду самостоятельно. Чем ниже доходы, тем больший процент стоимости аренды будет покрывать субсидия.
На первом этапе введение субсидии на аренду планируется только для ВПЛ. В дальнейшем такую субсидию будут давать и другим нуждающимся людям.
Предполагается, что «новую» субсидию будут назначать с июня.
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