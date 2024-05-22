Цены на свет с 1 июня резко взлетят: кого коснутся изменения

Согласно решению комиссии, принятому во время заседания 20 мая, новые цены начнут действовать уже с 1 июня 2024 года.

Так, в вечерние часы пик цены повысятся на 20%. В то же время ночью в определенные часы тарифы на свет вырастут более чем вдвое.

Как заявил на заседании НКРЭКУ представитель компании «Центрэнерго», это позволит сбалансировать рынок электроэнергии и увеличить импорт в ночные часы.

Таким образом, с 1 июня 2024 года на рынке на сутки заранее установлены следующие максимальные предельные цены:

с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 – 5600 грн/МВт-час (сейчас 3000 грн/МВт-час);

с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт-час. (сейчас с 07:00 до 08:00 – 5600 грн/МВт-ч.);

с 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт-час (сейчас – 7500 грн/МВт-час.)

Минимальная граничная цена остается на уровне 10 грн/МВт-час.

На балансирующем рынке:

с 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт-час (сейчас 4000 грн/МВт-час);

с 7:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – цена остается 8250 грн/МВт-час;

с 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт-час (сейчас 8250 грн/МВт-час);

с 23:00 до 00:00 – 8250 грн/МВт-час (сейчас 4000 грн/МВт-час).

По мнению представителя компании «Донбассэнерго», решение НКРЭКУ позволит увеличить импорт до 1,7 ГВт не только вечером, но и ночью.

Стоит отметить, что в ночное время в Украине наблюдается снижение импорта электроэнергии, поскольку из-за действующих ограничений цены на нее импорт оказывается нерентабельным. За неимением электроэнергии ночью происходили отключения промышленных и бытовых потребителей.

Напомним, недавно заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что в Кабмине обсуждают возможность повышения тарифов на электроэнергию, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона, хотя окончательного решения о поднятии цен на электроэнергию пока не принято.

Также сообщалось, что тариф на электроэнергию в Украине может быть повышен в два раза уже к сентябрю.