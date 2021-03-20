Одесса криминальная: как «работали» воры в XIX веке (видео)

Одесские преступники в XVIII-XIX веках были известны по всей стране – они придумывали весьма искусные схемы, и поймать их было непросто.

Среди таких мастеров были железнодорожные воры – «чемоданщики» и «мойщики». «Чемоданщики» действовали на больших железнодорожных развилках. Ночью они проходили по поезду и выискивали кладь, которая «плохо лежала», и выбрасывали из поезда неподалеку от станции.

А вот «мойщики» действовали намного хитрее: они ездили первым классом, выглядели как аристократы и выслеживали богатых пассажиров. Выяснив, кто из пассажиров везет крупную сумму денег, «мойщик» входил к нему в доверие, предлагал выкурить дорогую сигару или выпить французского коньяка. Сигары были пропитаны наркотиком, а в коньяк добавляли снотворное. Когда все пассажиры засыпали, «мойщик» вытаскивал деньги и передавал их помощнику, который выходил на первой же станции. Улов «мойщика» обычно составлял несколько тысяч рублей за ночь. Особым шиком у представителей этой профессии считалось забрать у жертвы не все деньги, чтобы она могла добраться домой.

У одесских карманников, которые на воровском жаргоне назывались «маравихерами», была своя специализация – «брючники», «пиджачники», «часовщики», «чистильщики» и «ридикюльщики».

Самыми высококвалифицированными считались «чистильщики». Эта воровская специальность была самой молодой – она появилась в середине XVIII века, но просуществовала недолго…

Хотите узнать больше? Смотрите видео «Одесской жизни».

А почитать об одесских «аферистах-аристократах» можно ЗДЕСЬ.

Вас также может заинтересовать: Воры в законе: одесские традиции.

Ранее мы рассказывали, чем и как торговали в Одессе в позапрошлом веке.

Фото: Чисто Одесский сайт, the-criminal