Военный спуск, 10: что с опасным склоном за высоким забором?

Жители улицы Гоголя по-прежнему, как я убедилась на днях, обеспокоены ситуацией «снизу» — приостановленной на сегодняшний день скандальной стройкой на Военном спуске, 10.

Как это было?

Напомним, в начале марта мы рассказывали о том, что в городе возник немалый скандал: на Военном спуске, 10 началась стройка очередной высотки. То есть, не сама стройка, а подготовка к ней.

Речь идет о склоне (подпорной стене), который, как мы знаем, имеет нехорошую способность «ползти». Над Военным спуском пролегают жилые дома улицы Гоголя. Их жители тогда и стали бить во все колокола:

«Помогите! Склон уже поехал вниз. Началась очередная стройка, компания просто пригнала экскаватор и начала разрушать склон, на котором находятся наши дома. Весь этот участок стоит на грунтовых водах, внутри скалы есть катакомбы. Это может привести к полному обрушению домов находящихся на улице Гоголя. Это в первую очередь угрожает жизням людей, а не просто имуществу. Вчера стройку удалось остановить с помощью милиции, сегодня все возобновилось”, — описала ситуацию одесситка Юлия Макаренко.

Напомним также, что тогда же работы были остановлены. Глава ГАСКа Александр Авдеев сообщил, что «инспекторами Управления ГАСК был зафиксирован факт выполнения работ по частичного демонтажа существующей подпорной стены и срезания части склона. При осуществлении данных работ была повреждена канализационная труба, поэтому мы сразу остановили строительные работы».

Чего опасаются одесситы?

Что сейчас? На сегодняшний день мы имеем все те же опасения местных жителей, живущих на ул. Гоголя.

Побывали на Военном спуске. За высоким забором — тишина. Ограждение металлическое, все заперто на замок, забор, правда, опасно шатается — со времени его установки прошло немало времени. Правда, уже появились подпорки для его «устойчивости». Сразу хочу предупредить — не подходите близко.

«Картинка» же происходящего за забором очень похожа на ту, что мы зафиксировали в начале марта — та самая труба, торчащая из «скалы» (склона), мусор… И тишина. Это то, что удается увидеть глазами, учитывая все тот же высоченный металлический забор.

А вот по информации «Думской» внешняя «картинка» — это далеко не все. Оказывается, «известняковый склон на Военном спуске, 10 поврежденный в марте строителями клубного дома «Воронцовский», нестабилен и может обрушиться. К такому выводы пришли специалисты компании GPR Investigation, проводившие по просьбе жителей этого квартала георадарное скандирование места работ».

«Из-за того, что строители начали скрести стену, спящие тысячелетиями трещины пробудились, шаткое равновесие было нарушено. Ухудшает ситуацию и тот факт, что сейчас туда активно поступает вода. Мы просветили георадаром кромку и обнаружили массу просадок и трещин. И если срочно не принять меры, то будет обрушение склона — даже хуже, чем это было на 10-й станции Фонтана», — рассказал «Думской» представитель GPR Леонид Криницкий.

— После этой информации мы все в очередной раз перепугались, причем очень, — призналась мне одна из жительниц улицы Гоголя.

Она же добавила, что все очень надеются, что работы не возобновятся, а склон начнут укреплять.

Что будет с подпорной стеной?

В связи с этими опасениями и надеждами мы снова обратились к исполняющему обязанности начальника Управления государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Одесского горсовета Александру Авдееву.

— Был установлен факт проведенных работ по частичному демонтажу существующей подпорной стены и среза части склона. Также по результатам указанных работ конура разрушена канализационная труба. Согласно данным Единого реестра разрешительных документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, информация о регистрации уведомления о начале выполнения подготовительных работ с устройством подпорной стены по данному адресу отсутствует. Управлением 04.03.2020 года проведена проверка, по результатам составлен акт, протокол, предписание, в дальнейшем вынесено постановление о наложении штрафа за правонарушения в сфере градостроительной деятельности, работы остановлены, — сообщил нам Александр Авдеев.

Он также добавил: «Управлением направлено письмо в Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета с просьбой принять соответствующие меры реагирования по безотлагательному обеспечению несущей способности подпорной стены и склона по Военному спуску, 10».

Напомним, в Одессе появилась онлайн-карта строительных работ в историческом центре города.

Фото: Мария Котова

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