Март по-одесски: тревоги-ракеты, почти лето и цветы

Одесскому марту показалось, что он — лето. Случилось это в конце месяца. Такой вот выдался месяц: погодные условия — на любой вкус. Сегодня — ветер и высокий градус (не только на термометре, я еще и про «напряг»).
Люди по дороге сбрасывают куртки. Потому что жарко. А «градусов» — вволю. Честно говоря, уже перестала считать, сколько их было сегодня, этих воздушных тревог… А еще — рашистские ракеты. И раненые. Среди раненых — дети…
Выхожу на улицу. Снова раздалась тревога. Женщина с девочкой спешат к укрытию, девочка говорит: «Мне страшно…». Мать привлекает внимание дочери на воробья:
— Вот смотри, какой маленький, сидит, ему же не страшно…
Да, кажется, воробей таки уже привык. Как и уличный котик, разлегшийся себе на улице, солнышку радуется. У людей — кто как… И когда как…
А на улице — почти настоящее лето. Природа пытается приложить все усилия, чтобы люди хоть немного порадовались, вдохнули воздух, полюбовались зелеными кустами. В некоторых местах они, как в мае, в некоторых — пока не торопятся, спят.
А эти цветы… Неужели еще только март?
Кота Гошу хозяйка выгуливает на поводке. Кот Гоша знает себе цену, такой красавец, да еще и в «костюмчике». Позировать не очень хочет…
Две подруги сидят себе за стульями на Пастере, пьют капуччино:
— У каждого свое состояние нервной системы. Я принимаю… (следует перечень названий препаратов).
— Не надо так много принимать… Мой врач говорит, что…
— Не знаю, что там говорит твой врач… Я без этого и этого не засыпаю…
К девушкам хочет присоединиться с советами «о лечении нервов» женщина. Ей это не удается.
Тревога-отбой… Тревога-отбой…
Возле уличного лотка с овощами идет небольшой спор:
— Был прилет!
— Не было никакого прилета! Все сбили. Это обломки.
— Вот же пишут, что…
— А вы эти каналы зачем читаете? Они же вражеские!
— Как это вражеские?!.. Это наши каналы!
— Они не наши. Потому что врут!..
На фоне этого «недоразумения» парень громко спрашивает кого-то по мобильнику:
— Ты как?! Я уже час не могу тебе дозвониться! …
Подходит к концу «многопогодный» (во всех смыслах) одесский военный март.
Тревоги-ракеты… Почти лето. И цветы…
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