Март по-одесски: тревоги-ракеты, почти лето и цветы

Люди по дороге сбрасывают куртки. Потому что жарко. А «градусов» — вволю. Честно говоря, уже перестала считать, сколько их было сегодня, этих воздушных тревог… А еще — рашистские ракеты. И раненые. Среди раненых — дети…

Выхожу на улицу. Снова раздалась тревога. Женщина с девочкой спешат к укрытию, девочка говорит: «Мне страшно…». Мать привлекает внимание дочери на воробья:

— Вот смотри, какой маленький, сидит, ему же не страшно…

Да, кажется, воробей таки уже привык. Как и уличный котик, разлегшийся себе на улице, солнышку радуется. У людей — кто как… И когда как…

А на улице — почти настоящее лето. Природа пытается приложить все усилия, чтобы люди хоть немного порадовались, вдохнули воздух, полюбовались зелеными кустами. В некоторых местах они, как в мае, в некоторых — пока не торопятся, спят.

А эти цветы… Неужели еще только март?

Кота Гошу хозяйка выгуливает на поводке. Кот Гоша знает себе цену, такой красавец, да еще и в «костюмчике». Позировать не очень хочет…

Две подруги сидят себе за стульями на Пастере, пьют капуччино:

— У каждого свое состояние нервной системы. Я принимаю… (следует перечень названий препаратов).

— Не надо так много принимать… Мой врач говорит, что…

— Не знаю, что там говорит твой врач… Я без этого и этого не засыпаю…

К девушкам хочет присоединиться с советами «о лечении нервов» женщина. Ей это не удается.

Тревога-отбой… Тревога-отбой…

Возле уличного лотка с овощами идет небольшой спор:

— Был прилет!

— Не было никакого прилета! Все сбили. Это обломки.

— Вот же пишут, что…

— А вы эти каналы зачем читаете? Они же вражеские!

— Как это вражеские?!.. Это наши каналы!

— Они не наши. Потому что врут!..

На фоне этого «недоразумения» парень громко спрашивает кого-то по мобильнику:

— Ты как?! Я уже час не могу тебе дозвониться! …

Подходит к концу «многопогодный» (во всех смыслах) одесский военный март.

Тревоги-ракеты… Почти лето. И цветы…

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