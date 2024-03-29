Новости Одессы и Одесской области

Март по-одесски: тревоги-ракеты, почти лето и цветы

Март по-одесски: тревоги-ракеты, почти лето и цветы

Одесскому марту показалось, что он — лето. Случилось это в конце месяца. Такой вот выдался месяц: погодные условия — на любой вкус. Сегодня — ветер и высокий градус (не только на термометре, я еще и про «напряг»).

Люди по дороге сбрасывают куртки. Потому что жарко. А «градусов» — вволю. Честно говоря, уже перестала считать, сколько их было сегодня, этих воздушных тревог… А еще — рашистские ракеты. И раненые. Среди раненых — дети…

Выхожу на улицу. Снова раздалась тревога. Женщина с девочкой спешат к укрытию, девочка говорит: «Мне страшно…». Мать привлекает внимание дочери на воробья:

— Вот смотри, какой маленький, сидит, ему же не страшно…

Да, кажется, воробей таки уже привык. Как и уличный котик, разлегшийся себе на улице, солнышку радуется. У людей — кто как… И когда как…

Одесса в марте
Одесса в марте
Одесса в марте
Одесса в марте
Одесса в марте
Одесса в марте
Одесса в марте
Одесса в марте
Одесса в марте
Одесса в марте
Одесса в марте
Одесса в марте

А на улице — почти настоящее лето. Природа пытается приложить все усилия, чтобы люди хоть немного порадовались, вдохнули воздух, полюбовались зелеными кустами. В некоторых местах они, как в мае, в некоторых — пока не торопятся, спят.

А эти цветы… Неужели еще только март?

Кота Гошу хозяйка выгуливает на поводке. Кот Гоша знает себе цену, такой красавец, да еще и в «костюмчике». Позировать не очень хочет…

Две подруги сидят себе за стульями на Пастере, пьют капуччино:

— У каждого свое состояние нервной системы. Я принимаю… (следует перечень названий препаратов).

— Не надо так много принимать… Мой врач говорит, что…

— Не знаю, что там говорит твой врач… Я без этого и этого не засыпаю…

К девушкам хочет присоединиться с советами «о лечении нервов» женщина. Ей это не удается.

Тревога-отбой… Тревога-отбой…

Одесса в марте
Одесса в марте
Одесса в марте
Одесса в марте
Одесса в марте
Одесса в марте
Одесса в марте
Одесса в марте
Одесса в марте
Одесса в марте
Одесса в марте
Одесса в марте
Одесса в марте

Возле уличного лотка с овощами идет небольшой спор:

— Был прилет!

— Не было никакого прилета! Все сбили. Это обломки.

— Вот же пишут, что…

— А вы эти каналы зачем читаете? Они же вражеские!

— Как это вражеские?!.. Это наши каналы!

— Они не наши. Потому что врут!..

На фоне этого «недоразумения» парень громко спрашивает кого-то по мобильнику:

— Ты как?! Я уже час не могу тебе дозвониться! …

Подходит к концу «многопогодный» (во всех смыслах) одесский военный март.

Тревоги-ракеты… Почти лето. И цветы…

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua