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В Одессе появилась урна-интеллигент (фотофакт)

В Одессе появилась урна-интеллигент (фотофакт)

Ах, эти мелочи жизни, пусть даже в виде обычной городской урны… Бывает, что проходишь мимо – не замечаешь. А бывает так, что пройти мимо просто так и нельзя. Вот как мимо «арт-объекта» на Нежинской. Просто урна, казалось бы… Но какая!

«Одесская жизнь» уже рассказывала о креативном разнообразии столь полезной вещи, как наша городская уличная мебель в виде такой вроде как обыкновенной урны. Их (не совсем обыкновенных) мало, но они встречаются. Причем, как мне подсказывает опыт, это не просто урны-эксклюзив, но еще и вызывающие улыбку.

Именно такая урна в виде поднимающего шляпу человечка в очках и с усами встретилась нам недавно на улице Нежинской. Ну вы только посмотрите на это «произведение»: человечек снимает шляпу, вроде как благодарит, что вы бросили мусор не на асфальт или газон, а именно куда надо – в «него».

Урна-интеллигент в Одессе

Пока фотографировала одесскую штучку, из заведения, рядом с которым она расположена, вышел строгий человек, присмотрелся к процессу.

Потом улыбнулся:

– Урну нашу фотографируете? Правильно! Все нашу урну фотографируют.

– Да, чудесная штуковина. Прямо джентльмен или денди.

– Для правки: мы ее называем урной-интеллигентом. Так что имейте в виду!

Справку приняла к сведению…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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