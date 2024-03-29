Цены на Привозе 29 марта: самые дорогие мандарины, дешевая клубника

На Привозе – своя погода (во всех смыслах). Ветер себе гуляет, люди себе прицениваются. Привычно прислушиваются: не звучит ли воздушная тревога, потом, кажется, забывают обо всем: это же Привоз, надо что-то купить, а еще немного пообщаться, иногда – поспорить.
Зачем тебе золотые мандарины?
– Ну и зачем тебе эти золотые мандарины? – спрашивает муж нервно и громко у жены.
– Так ведь мы собирались купить!
– Эти? За девяносто гривен? Пойдем дальше, может, ты еще дороже найдешь!
– А я эти за тридцать покупать не буду! Они только похожи на мандарины…
– Клубника дешевеет! – радуется женщина.
– Берите, берите, конечно, уже дешевая. А еще сладкая, сочная.
– Как мед?
– Как мед?
– А откуда?
– Турция.
– Турция?.. Неужели из Турции? Что-то очень дешево для Турции, – женщина задумывается и отходит от клубники.
– До нашей еще далеко, – это продавец уже извещает других потенциальных покупателей.
Кстати, «дешевая» клубника стоит на Привозе от 150 до 300 гривен.
Теперь самое время ознакомиться с ценами на другие продукты на рынке.
Овощи и фрукты на одесском Привозе
Овощи (цены за один килограмм)
- картофель – 20-35 грн;
- лук – 25-30 грн;
- помидоры – 60-130 грн;
- свекла – 25-30 грн;
- кабачки – 60-120 грн;
- огурцы – 70-130 грн;
- сладкий перец – 60-140 грн;
- баклажаны – 60-140 грн;
- капуста – 20-40 грн;
- капуста «молодая» – 60-80 грн;
- чеснок – 100-150 грн;
- морковь – 20-25 грн;
- редис — 30-80 грн;
- черемша в пучках — 15-25 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.
Фрукты (за один килограмм)
- яблоки – 15-40 грн;
- бананы – 50-90 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 90-150 грн;
- лимоны – 50-60 грн;
- мандарины – 30-90 грн;
- апельсины – 45-70 грн.
Яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 30-90 грн;
- брынза – 130-200 грн;
- творог – 80-120 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 250-270 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 140-150 грн;
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 170-180 грн;
- шея – 190-200 грн;
- лопатка – 150-170 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-210 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 70-100 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;
- судак – 180-240 грн;
- карп – 90-130 грн.
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