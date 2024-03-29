Цены на Привозе 29 марта: самые дорогие мандарины, дешевая клубника

Зачем тебе золотые мандарины?

– Ну и зачем тебе эти золотые мандарины? – спрашивает муж нервно и громко у жены.

– Так ведь мы собирались купить!

– Эти? За девяносто гривен? Пойдем дальше, может, ты еще дороже найдешь!

– А я эти за тридцать покупать не буду! Они только похожи на мандарины…

– Клубника дешевеет! – радуется женщина.

– Берите, берите, конечно, уже дешевая. А еще сладкая, сочная.

– Как мед?

– Как мед?

– А откуда?

– Турция.

– Турция?.. Неужели из Турции? Что-то очень дешево для Турции, – женщина задумывается и отходит от клубники.

– До нашей еще далеко, – это продавец уже извещает других потенциальных покупателей.

Кстати, «дешевая» клубника стоит на Привозе от 150 до 300 гривен.

Теперь самое время ознакомиться с ценами на другие продукты на рынке.

Овощи и фрукты на одесском Привозе

Овощи (цены за один килограмм)

картофель – 20-35 грн;

лук – 25-30 грн;

помидоры – 60-130 грн;

свекла – 25-30 грн;

кабачки – 60-120 грн;

огурцы – 70-130 грн;

сладкий перец – 60-140 грн;

баклажаны – 60-140 грн;

капуста – 20-40 грн;

капуста «молодая» – 60-80 грн;

чеснок – 100-150 грн;

морковь – 20-25 грн;

редис — 30-80 грн;

черемша в пучках — 15-25 грн;

зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.

Фрукты (за один килограмм)

яблоки – 15-40 грн;

бананы – 50-90 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 90-150 грн;

лимоны – 50-60 грн;

мандарины – 30-90 грн;

апельсины – 45-70 грн.

Яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 30-90 грн;

брынза – 130-200 грн;

творог – 80-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 250-270 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 140-150 грн;

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задняя часть – 170-180 грн;

шея – 190-200 грн;

лопатка – 150-170 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-210 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 70-100 грн;

караси – 70-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;

судак – 180-240 грн;

карп – 90-130 грн.

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