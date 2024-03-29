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Цены на Привозе 29 марта: самые дорогие мандарины, дешевая клубника

Цены на Привозе 29 марта: самые дорогие мандарины, дешевая клубника

На Привозе – своя погода (во всех смыслах). Ветер себе гуляет, люди себе прицениваются. Привычно прислушиваются: не звучит ли воздушная тревога, потом, кажется, забывают обо всем: это же Привоз, надо что-то купить, а еще немного пообщаться, иногда – поспорить.

Зачем тебе золотые мандарины?

– Ну и зачем тебе эти золотые мандарины? – спрашивает муж нервно и громко у жены.

– Так ведь мы собирались купить!

– Эти? За девяносто гривен? Пойдем дальше, может, ты еще дороже найдешь!

– А я эти за тридцать покупать не буду! Они только похожи на мандарины…

Мандарины на Привозе

– Клубника дешевеет! – радуется женщина.

– Берите, берите, конечно, уже дешевая. А еще сладкая, сочная.

– Как мед?

– Как мед?

– А откуда?

– Турция.

– Турция?.. Неужели из Турции? Что-то очень дешево для Турции, – женщина задумывается и отходит от клубники.

– До нашей еще далеко, – это продавец уже извещает других потенциальных покупателей.

Кстати, «дешевая» клубника стоит на Привозе от 150 до 300 гривен.

Привоз: цены на клубнику

Теперь самое время ознакомиться с ценами на другие продукты на рынке.

Овощи и фрукты на одесском Привозе

Овощи (цены за один килограмм)

  • картофель – 20-35 грн;
  • лук – 25-30 грн;
  • помидоры – 60-130 грн;
  • свекла – 25-30 грн;
  • кабачки – 60-120 грн;
  • огурцы – 70-130 грн;
  • сладкий перец – 60-140 грн;
  • баклажаны – 60-140 грн;
  • капуста – 20-40 грн;
  • капуста «молодая» – 60-80 грн;
  • чеснок – 100-150 грн;
  • морковь – 20-25 грн;
  • редис — 30-80 грн;
  • черемша в пучках — 15-25 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.
На Привозе
Фрукты на Привозе
Клубника на Привозе
Покупатели на Привозе
Овощи на Привозе
Картошка на Привозе
Зелень на Привозе

Фрукты (за один килограмм)

  • яблоки – 15-40 грн;
  • бананы – 50-90 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 90-150 грн;
  • лимоны – 50-60 грн;
  • мандарины – 30-90 грн;
  • апельсины – 45-70 грн.

Яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 30-90 грн;
  • брынза – 130-200 грн;
  • творог – 80-120 грн.
Яйца на Привозе
Творог и брынза на Привозе
На одесском Привозе

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 250-270 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 140-150 грн;
  • антрекот – 190-200 грн.
Мясо на Привозе
Мясной корпус на Привозе
Сало на Привозе

Свинина

  • задняя часть – 170-180 грн;
  • шея – 190-200 грн;
  • лопатка – 150-170 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-210 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 70-100 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;
  • судак – 180-240 грн;
  • карп – 90-130 грн.
Рыба на Привозе
Одесский Привоз, рыбные ряды

Читайте также и сравнивайте: На Привозе холодно и солнечно: что с ценами 22 марта?

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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