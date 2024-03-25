Необычное убежище в обычном подвале: что придумали жители одесского дома

Вместо заброшенного подвала — убежище

Надежда Сафонова родилась и выросла в селе Делень Арцизской громады. Но уже много лет живет в Одессе.

— Мы живем здесь всей семьей. Сегодня с нами живет и моя мама. Многие родственники также живут в Одессе, и мы помогаем друг другу, — рассказывает Надежда, приглашая меня в подвал, в котором жители обустроили укрытие.

Когда началась война, женщина с семьей осталась в Одессе и даже не думала покидать страну. Наоборот, она решила помогать, чем может. Поэтому и инициировала создание убежища в подвале их многоэтажки.

Во время блэкаутов все были здесь

Два года назад здесь было грязно и темно, но люди нуждались в защите во время постоянных атак шахедов и ракет.

— Сейчас в нашем убежище удобно и уютно как взрослым, так и детям. Сюда люди часто спускаются. Дети играют, пьют чай, общаются и хоть немного отвлекаются от реалий. Для малышей есть различные настольные игры, раскраски, пазлы. Особенно много нас собиралось прошлой зимой, когда не было света. Здесь работал генератор, и все заряжали фонарики, телефоны. Многие оставались и ночевать, особенно когда по несколько раз за ночь звучала воздушная тревога. Людям было страшно возвращаться в квартиры. Мои дети также здесь спали — хотя тоже слышны взрывы, но гораздо тише, чем в квартире.

Мастер-класс в любое время

В укрытии дети собираются не только во время тревог. Надежда проводит с ними мастер-классы. Недавно они делали ангелочков для наших защитников, к которым добавляли свои пожелания. Дети желали воинам с Победой вернуться домой здоровыми и невредимыми, писали, что мечтают о мире, хотят ходить на море, купаться и играть с друзьями на городских площадках.

Поскольку этот год — год Дракона, Надежда с детьми сделали большого дракона и на нем также написали пожелания.

— Мы здесь клеим, режем, лепим. Недавно делали подарки мамам и бабушкам и учились пришивать пуговицы. Сначала не очень получалось, но потом работа пошла, — рассказывает Надежда. Ее мама также присоединилась к обустройству убежища: из старого тряпья сплела красивые и теплые коврики, которые часто можно увидеть в болгарских домах.

Кто-то принес наполнители, поэтому Надежда сшила подушки, чтобы можно было на них сидеть или спать.

В планах — теннисный турнир между соседями

— Поскольку я этническая болгарка, то рассказала детям и о празднике Бабы Марты, которая изгоняет зиму и призывает весну. Все детки получили мартеницы, которые могли подарить и своим родным как символы весны и счастья, — рассказывает Надежда, — А еще, мы, соседи, за это время все наконец перезнакомились.

Ее сыновья также помогали в обустройстве убежища. Они убирали мусор, красили стены, собирали стулья с поддонов, помогали с устройством для сохранения воды.

— Люди должны чувствовать заботу. Так они больше будут ценить взаимопомощь соседей и поддерживать других. Многим сегодня страшно находиться в своих квартирах — ты как будто один на один с тревогой. А здесь веселее и безопаснее. Прошлым летом все спортивные залы были закрыты, на море ходить нельзя было. А общественная организация «Культура добрососедства» подарила нам теннисный стол. Для всех жителей дома это была радость! Теперь играют и дети, и взрослые. Также приходят потренироваться одноклассники наших школьников. В ближайшем будущем мы даже планируем организовать теннисный турнир между соседними домами, — говорит Надежда Сафонова.

Когда закончится война

А когда закончится война, в этом убежище больше никто не будет прятаться от ракет, а просто будут собираться люди разного возраста и интересов для общения и досуга.

Надежда поделилась, что в намерениях — превратить это помещение в клуб, где молодежь будет обсуждать книги, смотреть фильмы, а дети будут развивать творческие навыки.

— Часть жителей, которые сейчас за границей, вернутся домой. Они будут делиться своим зарубежным опытом, а мы расскажем им, как сохраняли свои жизни и при этом помогали воинам на фронте, — с блеском в глазах и непоколебимой верой говорила украинская несгибаемая женщина.

Надежда Сафонова много времени посвящает волонтерской деятельности, которая направлена на помощь военным. Об этом я обязательно расскажу в следующих материалах.