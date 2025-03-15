Вегани чи вегетаріанці. В чому різниця?

Для початку розберімося, що таке веганський заклад. Вегани – це люди, які не вживають будь-яку їжу тваринного походження, зокрема, рибу, молочні продукти, яйця, ікру і навіть мед. Крім того, в їжі не має бути казеїну, сироватки, желатину, колагену, карміну та інших, на перший погляд невинних додатків.

Такий спосіб харчування може бути зумовлений не лише модою або ідейними переконаннями, а й, наприклад, станом здоровʼя – алергією, генетичною непереносимістю тваринного білку та іншим.

Веганів не треба плутати з вегетаріанцями. Вегетаріанці вживають молоко, яйця, рибу і іноді – птицю. Отже, для посту ці страви не годяться.

До повномасштабного вторгнення в Одесі було з десяток закладів та доставок, де вегани мали можливість їсти без остраху будь-які страви з меню. Але зараз працюють лише три. Це ресторан True, кафе Wild Sandwich і кафе Vitary. Передивившись меню цих закладів, обрала останній, що розташований на вулиці Караванського (колишня Жуковського). Якщо я забула якесь згадати – пишіть в коментарях.

Vitary – життя плюс вібрації

Кафе було відкрито в 2019 році. Як зазначали тоді засновники, його назва походить від латинської Vita (життя) з підсиленням дієвої вібрації наприкінці слова. Для приготування страв тут не лише використовують продукти рослинного походження, а й уникають інтенсивної термічної обробки, наприклад, смаження у фритюрі, додавання цукру.

Інтерʼєр кафе легкий, не перенасичений деталями, з акцентами на зелень, натуральні матеріали та кольори. На першому поверсі – зала зі столиками різних форматів біля вікна з високими барними стільцями для швидкого перекусу, мʼякі диванчики та стільці для тих, хто збирається затриматися довше. Також тут є великий стіл на компанію, за яким можна не лише поїсти, а й пограти в настільні ігри, які пропонують тут же. В теплу пору року декілька столів виносять на вулицю. У підвальному рівні знаходяться кухня, вбиральні та невеликий передпокій з диваном, де можна перечекати повітряну тривогу. В залі тихо грає приємна музика, є трохи зелені – тут дуже затишно та спокійно.

Єдине, що викликало здивування, це логотип, який схожий на лого відомої мережі автозаправок. Втім, можливо, це лише моє сприйняття.

До речі, нагадаю: все, що тут написано, відображає суто мою субʼєктивну думку та смаки. Відзначу, що публікація не несе рекламного характеру і має на меті лише познайомити одеситів та гостей міста з цікавими закладами нашого міста

А що в меню?

Меню Vitary може здивувати людину, яка не дуже в темі веганського харчування.

Піца, шаурма, пельмені, суп з сочевицею і ковбасками, «Наполеон»… Ну як, як все це може бути без тваринних білків та жирів?

Втім, виявляється, що тісто може прекрасно готуватися без молока та яєць, «мʼясо» буде рослинного походження, а вершки – кокосові. Але, чи буде це смачним? Саме такі думки не давали мені спокою. Отже, подивімось меню детальніше.

В меню все, як у звичайному ресторані: є сніданки, салати, перші та другі страви, десерти. На сніданок вам запропонують тофники (189 грн) – альтернативу сирникам, вівсянку з ягодами та гарбузом (139 грн), авокадо тост, млинці (179 грн) та інші улюблені багатьма страви. Серед салатів ви знайдете олівʼє з ікрою (149 грн). Щоправда, ця ікра буде із ламінарії. Вибір перших страв теж широкий – від шпинатного крем-супу з рослинним пармезаном (149 грн) до вишуканого грибного крем-супу з трюфельною пастою (198 грн). Основний розділ складається з італійських, азійських, українських страв: фетучіні, лазанья, різні види локшини з овочами та сосисками, вареників та пельменів.

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Також є боули – миски з набором продуктів. Тут представлено три види. Всі вони складаються з тофу і додатком з різних наборів овочів, кіноа або фалафелем.

Стріт-фуд представлен шаурмою, яка тут називається шаVEGма, бургерами, піцою. А ще тут є прекрасний вибір солодощів – від класичного «Наполеону» до тартів та чізкейків. Також тут печуть великі торти на замовлення.

Серед напоїв – чай, кава, фреші, лимонади і безалкогольне вино. Так, в цьому закладі алкоголь не продається.

«Вибухові овочі» та ковбаса без мʼяса. Несподівані смаки знайомих страв

Щоб спробувати різні відтінки смаку, я замовила сиродський салат з зеленою гречкою (216 грн), солянку збірну з вершковим соусом (179 грн), пельмені (216 грн), кесадилью з veg-ковбасою, овочами та перцевим соусом (198 грн). Запивати вирішила гречаним чаєм (89 грн). Шкода, не змогла спробувати безалкогольне вино, адже воно продається лише цілою пляшкою (790-890 грн).

Обирати страви допомагав офіціант, адже мені потрібна була допомога. Молодий і стрункий хлопець пообіцяв, що страви вразять, і був правий.

Салат – справжня вітамінна бомба. Всі складові в ньому зелені: гречка, листя, брокколі, боби і тоненькі скибочки яблука. Замість солі до салату додається часточка лимону. Салат був надзвичайно соковитим, свіжим. Кожен овоч в ньому приємно хрумтів, а зелена підсушена гречка збалансовувала та поєднала всі інгредієнти між собою.

Солянка з чотирма видами веганського мʼяса теж здивувала, але по-іншому – абсолютно мʼясним смаком, хоча зовнішньо вона виглядала надто густою. До супу подається лимон, а ось маслин я там не знайшла. Цікавий смак був у вершкового соусу – трохи солодкуватий, і його хотілося зʼїсти окремо, що я і зробила. Як мені пояснили – це вершки на кокосовій основі, надзвичайно густі.

Кесаділья з веганською ковбасою. Кесаділья – популярна вулична страва мексиканської кухні. На батьківщині її готують з різними, зазвичай овочевими начинками або куркою. Я знайшла нарізану кубиками ковбасу і спробувала окремо. Експеримент показав, що на смак я не можу відрізнити її від підсмаженої лікарської.

Пельмені зовнішньо виглядали класично. А ось фарш, хоч і був означений як вегано-мʼясний, на смак і за своєю структурою був схожим на картоплю. Отже, страва більше нагадувала вареники з картоплею.

Загальне враження

Зізнаюся, я вперше була в такому закладі і загальне враження від нього залишилося позитивним. Так, ціни тут не нижчі, ніж в «класичних закладах», але треба розуміти, що овочі, замінники мʼяса, тваринного молока та яєць не можуть коштувати дешево.

Тим не менш, мені здалося, що кафе має багато постійних клієнтів та прихильників, які проводять тут багато часу. Це не просто заклад, це місце зустрічі однодумців. Тут проводяться зустрічі, майстер-класи, люди приходять сюди пограти в ігри.

Навряд чи я перестану їсти мʼясо, але рекомендувати і заходити в кафе я тепер буду частіше, адже тема веганських десертів залишилася нерозкритою.

Фото авторки та з соцмереж закладу