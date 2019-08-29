Реклама по-одесски: пиво как «суп дня» и выпечка «чтобы мама не беспокоилась»

Вам знакомо понятие «штендер»? Не очень? Так вот, штендер — это такой вид наружной рекламы, который встречается вам практически на каждом шагу, он похож на уменьшенную школьную доску. Одесситы называют их подорожниками, которые, особенно в теплое и адски жаркое время года, можно встретить практически у каждого кафе.

Так вот, подорожники — это вам не просто реклама. В Одессе, скажу вам, все меньше встречается обыкновенная реклама. Скучно это. Ну напишут владельцы кафе на этих самых подорожниках, что с сегодняшнего дня имеются скидки на первое и второе, а с завтрашнего — на кофе. И что?

В Одессе ведь главное — не просто зазвать в кафешку, а так, чтобы дух захватило, чтобы человек прочел — и сразу проголодался или захотел пить.

И вот вам подборочка «мотивационных» штучек, коими радуют глаз прохожих одесские подорожники. И попробуйте не улыбнуться, прочитав их. По собственному опыту скажу: туристы их фотографируют с таким же удовольствием, как и другие городские достопримечательности. И обязательно улыбаются.

Оно того стоит. Потому как «Купи пиво по цене двух, а второе получи совершенно бесплатно» — это из тех «акционных предложений», над которыми поневоле задумаешься. Мне вот очень нравится это «совершенно».

А еще: «Купи один кофе, а второй тоже купи». Или как вам неожиданное «Антибиотики лечат людей, но счастливыми их делает вино» с подписью самого «создателя пенициллина»?

От «подорожного» заботливого «Деточка, возьми выпечку, а то мама волнуется, что ты таки голодная» у меня катится слеза умиления.

Ну а «Суп дня — пивасик» — это уже близко к совершенству, не правда ли?

Философское про «кусочек вкусного сыра и бокал вина наедине с мыслями» становится уютно.

А посыл «Любовь движет миром, но с пивом вдвойне быстрее» опять-таки заставит вас серьезно задуматься о быстротечности жизни (это как минимум).

Что-то очень уж все усложнено? Вот вам простенькое: «Нет такой проблемы, которую не решит кофе и пирожок».

Вам показалось маловато? Не проблема: вы — в Одессе. Здесь на каждом квартале есть штендер, он же — подорожник, который поднимет вам настроение. Ну или слюнка потечет. Тоже мотивация, между прочим.

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