Наши герои: настоящий полковник Денис Чаюк

Его, прошедшего через тяжелые бои за Луганский аэропорт и Дебальцево, трудно чем-либо напугать. О таких говорят: характер офицера формировался и закалялся на войне. Там же, на поле боя, он оттачивал искусство быть командиром и, как губка, впитывал в себя советы отца-офицера Валентина Спиридоновича – настоящий командир должен быть смелым, решительным и примером для подчиненных.

Выход из «котла» в Дебальцево

Герой Украины полковник Денис Валентинович Чаюк стал офицером потому, что никем другим становиться и не желал. Все военные – это именно о его семье: он – полковник, отец – подполковник, старший брат – майор, мать – сержант, жена – солдат.

За плечами офицера – почти 23 года достаточно сложной, а порой и изнурительной службы. Он был среди тех, кто, будучи начальником штаба батальона, 18 февраля 2015 года обеспечивал выход сил АТО из «Дебальцевского котла».

– Прохладно было, это мягко говоря. Мороз достигал отметки -25 градусов. Техника замерзла, и отвезти ее получалось далеко не всегда. До полного окружения украинской группировки оставались считанные часы. Но благодаря нашим решительным действиям мы все же вышли из этого ада. И, конечно, в то время очень радовались тому, что оказались на подконтрольной Украине территории и остались живы и здоровы, – вспоминает об одном из судьбоносных эпизодов своего фронтового пути полковник Чаюк.

Вот так, зарываясь в снежные заносы, на танках, БМП, УАЗиках и пешком под плотным огнем вражеской артиллерии с оружием в руках пробивали себе путь к своим защитникам Дебальцево в феврале 2015-го. Это был по-настоящий адский рейд. Правда, преодолеть его удалось не всем.

Уже тогда Денис Валентинович понимал, что это далеко не последняя его командировка на политую свинцом землю Донецкой и Луганской областей. Ведь, цинично вводя в заблуждение мировое сообщество, российская власть всячески игнорировала выполнение Минских договоренностей, готовясь к использованию созданных ею псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР» как плацдармов и повода для дальнейшего широкомасштабного вторжения на всю территорию Украины.

Так, начиная с 2014 года, ротаций в район АТО/ООС в жизни офицера действительно было много. Ежегодно в течение 6-8 месяцев в составе своей бригады он находился там, на переднем крае обороны государства.

Бои за Запорожье

Утро 24 февраля текущего года офицер встретил на одном из полигонов Днепропетровщины. Тогда же он увидел первые клубы дыма от взрывов рашистских ракет.

– Две ракеты взорвались непосредственно неподалеку от места дислокации нашей части. А после обеда, я как командир батальонной тактической группы получил приказ высшего командования о выдвижении в сторону Мелитополя, – рассказал полковник Чаюк.

Горные пехотинцы двинулись колонной и, преодолев более двухсот километров, утром прибыли к месту назначения, закрепившись на северных окрестностях Мелитополя.

Двое суток они провели на этом рубеже обороны, сдерживая продвижение вражеских колонн в направлении Запорожья и обеспечивая уход из города подразделений Национальной гвардии Украины. Даже он, уже бывалый и закаленный войной полковник, признается, что такого шквального огня вражеской артиллерии, почти непрерывно продолжавшегося примерно с 16 часов 25 февраля до 5 часов утра 26 февраля, он никогда не слышал и не видел. От взрывов мин и снарядов в буквальном смысле содрогалась и стонала земля.

Российские захватчики спешили: ведь они были намерены за три-четыре дня захватить всю территорию Украины. С нервозностью они бросали в бой все новые и новые силы, прорываясь в областной центр – Запорожье.

Осознавая, как важно не допустить оккупации этого стратегически важного города и промышленного и металлургического сердца нашего государства после двух суток обороны Мелитополя высшее командование предоставило приказ об уходе БТГ полковника Чаюка на линию обороны Токмак.

Этот участок – немалый, длиной более 40 километров. И там снова в течение двух суток пехотинцы отчаянно сдерживали натиск врага, ежечасно встречая и методически уничтожая его колонны.

Уже сильно уставшие, наши воины вынуждены были отойти на новый рубеж обороны – Каменское – Орехов, где около недели оказывали яростное сопротивление российским захватчикам, которые все давили и давили, применяя большое количество артиллерии и авиации. Там 6 марта подчиненные полковника Чаюка приняли очень тяжелое сражение с силами, в разы превосходившими их. И снова от грохота снарядов содрогалась земля и переворачивалось небо. А командиру БТГ со своим подразделением нужно было выстоять, продержаться. И они держались, отражая атаки противника и теряя боевых товарищей.

По словам Дениса Валентиновича, в том бою было уничтожено близко десяти единиц вражеской техники и около полусотни живой силы рашистов. В том же бою, к большому сожалению, геройски, управляя отходом подчиненных, погиб командир батальона подполковник Андрей Литун, которому впоследствии было посмертно присвоено звание Героя Украины.

Полковник Чаюк лично эвакуировал двух погибших и двоих раненых боевых собратьев, с тяжелым сердцем и по-командирски бережно занося их в автомобиль.

Десять дней почти непрерывных изнурительных боев достаточно вымотали украинских горных пехотинцев. Ночи были достаточно прохладными. На полях еще лежал снег, температура воздуха достигала -10 градусов. В лучшем случае они могли поспать от двух до четырех часов в сутки. Да и сном это вряд ли можно было назвать: разве что иногда погрузишься в спальник в одежде или в машине немного погреешься до очередного вражеского обстрела.

Солдаты, сержанты и офицеры становились на непродолжительный отдых лесополосы и располагались в лощинах. Огонь не разожжешь – враг заметит… Люди были утомленными, несли потери среди собратьев и нуждались в элементарном восстановлении сил.

Это хорошо понимали и командир БТГ Денис Чаюк, и высший штаб. Поэтому после тяжелого боя, произошедшего 6 марта, было принято вполне обоснованное решение об отводе БТГ в тыл в Запорожье.

Перевели дыхание наши военные, выспались, отдохнули. Полковник Чаюк снова занял свой штатный пост заместителя командира бригады. Как мог подбадривал живых и, сжимая кулаки, с досадой вспоминал о павших боевых товарищах. А через десять дней он снова оказался на фронте, получив назначение на должность командира тактической группы резерва командующего ОУВ «Днепр».

18 осколков в ноге и высокая награда

В его подчинение были добавлены десантно-штурмовая и танковая роты, которые должны были провести деоккупацию и зачистку трех населенных пунктов, расположенных на территории Гуляйпольского и Васильевского районов Запорожья.

– 22 марта вблизи села Малиновка произошло боевое столкновение с мотострелковой ротой противника. Мягко говоря, результат этого боя был очень неутешительным для рашистов. Они потеряли около 40 военнослужащих, а также три БТР и танк. Но противник никак не успокаивался, выдвинув на этом направлении свой резерв с целью осуществления блокировки нашего подразделения. Эта атака тоже была нами отбита, и мы записали в свой актив плюс еще один уничтоженный БТР и БМП. Ну а после занятия Малиновки нами также были захвачены три вражеских БТР и взяты в плен около двух десятков оккупантов, – рассказал о еще одном этапе своей войны в Запорожье полковник Чаюк.

Грамотно управляя действиями вверенных ему подразделений, офицер организовал освобождение села по всем правилам ведения боевых действий в населенных пунктах. И результат этого боя решили скорость, маневренность, слаженность и устойчивость действий украинских сил. Вот только командир тактической группы самостоятельно из поля боя не вышел: в ходе осуществления зачистки одного из частных домов, в котором скрылись рашисты, раздался взрыв гранаты, и Денис Валентинович получил ранение ноги. Впоследствии военные медики извлекли из ноги героя 18 осколков.

Месяц он провел на госпитальной кровати и еще месяц проходил курс реабилитации… А ныне заместитель комбрига полковник Чаюк снова в строю! Правда, хромает еще чуть-чуть, но уже пытается ходить без палочки.

Он действовал героически, и его подвиг очень высоко оценили. За это, в соответствии с Указом президента Украины №271/2022 от 24 апреля 2022 года, полковнику Чаюку Денису Валентиновичу было присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

– Первым меня поздравил с этой высокой наградой отец. Он смотрел телевизор и вдруг увидел, что о появлении соответствующего Указа президента говорится в движущейся строке. Сразу позвонил мне в больницу. Я, конечно, понимал, что отец неправду не скажет. Но думаю, мало ли, может, ошибся. А потом открыл официальный сайт президента, смотрю и вижу – действительно, это обо мне… А потом уже и друзья стали звонить и приветствовать – и подчиненные, и командиры. Почетно и приятно, бесспорно, но все же не так себя считаю героем, как своих подчиненных, которые в боях проявляли стойкость и мужество. Это, так сказать, наша общая награда! – делится впечатлениями Денис Валентинович.

Сейчас герой понемногу восстанавливается после ранения. Рядом с ним его жена Кристина, дочь Карина, которая в этом году окончила школу, отец Валентин Спиридонович и мать Людмила Васильевна.

Мысли полковника Чаюка сегодня сосредоточены на скорейшей победе. Находясь за линией фронта, заместитель комбрига волнуется за своих собратьев, которые продолжают сражаться с врагом в степях Запорожья. Держит кулаки за своего старшего брата Александра, который только в прошлом году уволился с военной службы, а с началом широкомасштабного вторжения россии вновь вернулся в строй и сейчас выполняет задания на линии столкновения.

О Денисе Валентиновиче можно сказать, что он артиллерист в втором или даже в третьем поколении. Все мужчины в его семье в свое время окончили Военный институт ракетных войск и артиллерии в Сумах: и отец, и брат, и он.

Вот такой он – офицерский ранжир семьи Чаюк, в котором свое особое место по праву занимает самый молодой по возрасту 40-летний Герой Украины полковник Денис Чаюк.

Вячеслав Диордиев

Фото из личного архива Дениса Чаюка