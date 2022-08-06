Герои наших дней: как предприниматель Анжела Лучко морпехом стала

Еще в начале этого года жительница Балты на Одесщине Анжела Алексеевна Лучко была успешной, обеспеченной женщиной, частным предпринимателем, владелицей стоматологической клиники. Сейчас она – матрос морской пехоты, медицинская сестра-анестезист. «Одесская жизнь» продолжает цикл рассказов о героях наших дней. И наш сегодняшний рассказ – о женщине, целеустремленной, волевой и пылко любящей свою страну.

Пошла служить добровольцем

Анжела Лучко – человек целенаправленный, не из тех, кто долго колеблется. Если принимает какое-либо решение, то делает быстро и уверенно и никогда ни о чем не жалеет. Именно так и произошло 27 февраля, когда будучи морально истощенной тревожными известиями с фронта, она мгновенно решила изменить свой уютный рабочий кабинет на армейскую казарму. На следующий день женщина добровольно пошла в военкомат, а в первый день весны уже надела военную форму.

– Я на самом деле уже не могла сидеть дома. Включишь телевизор, посмотришь интернет, а там – преимущественно плохие новости. Находиться в такой неопределенности относительно дальнейшей судьбы моей страны, наших детей, нашего будущего уже не было сил. Тем более что на фронте ежедневно погибали и получали ранения наши ребята. А я все-таки по специальности медик, да еще была военнообязанной. Бросилась к тумбочке. Смотрю: вот он лежит, пылится военный билет. Достала его и – до военкомата! Представилась, мол, вот я такая, какая есть, желаю служить! Переспросили, хорошо ли обдумала свое решение. Возможно, немного и удивились, но отказывать никто не стал, – вспоминает Анжела.

Вот так целеустремленная, волевая женщина и сильная личность добилась своего. Правда, ее муж Сергей, сначала на нее немного обиделся и даже некоторое время не разговаривал. Его, конечно, понять можно: ведь о своих намерениях жена ничего не рассказала, а просто поставила перед фактом.

По словам Анжелы, обиды мужа не были и не могли быть длительными – ведь они уже 32 года вместе. Познакомились, когда девушка училась в медицинском училище, а Сергей преподавал у нее первоначальную военную и медицинскую подготовку. Полюбили друг друга, поженились, у супругов родилась дочь Ольга. С тех пор и до 1 марта этого года они почти не расставались. Сергей работал в сельской и городской больнице врачом-стоматологом, а жена – рядом медсестрой.

Могли ли сейчас муж и жена служить вместе? Наверное, да. Тем более, что в свое время именно Сергей учил Анжелу азам военной медицинской подготовке. Но врач-стоматолог Лучко уже не призывного возраста. Да и клиника, в создание которой супруги вложили свою душу, должна и дальше развиваться и функционировать.

– Несмотря на то, что заведение называется «Семейная стоматология врача Лучко», в нем работает достаточно большой штат работников в количестве 17 человек: семеро врачей, а также средний и младший медперсонал. Мы лечим людей, зарабатываем деньги, ежемесячно платим налоги в размере около 40 тысяч гривен, тем самым внося свой вклад в развитие как системы здравоохранения, да и экономики нашего государства. К слову, там же врачом работает и моя дочь. Так что в нашей семье каждый находится на своем месте,

– говорит ныне матрос Лучко.

Стала медсестрой – анестезистом

Сейчас место работы Анжелы – это бригада морской пехоты, занимаемая должность – медсестра-анестезист медицинской роты. Круг обязанностей очень большой: надо и владеть приемами реанимации в случае возникновения шока или коматозного состояния, и уметь подготовить пациента к наркозу, и своевременно предоставить воину помощь в случае кровотечения, получения ожогов, травм, переохлаждении. Но главное – в составе бригады вместе с врачом и водителем вовремя вывезти раненого с поля боя, оказав всю необходимую помощь на пути эвакуации в госпиталь.

Впрочем, Анжеле Алексеевне к сестринскому делу не привыкать – опыт есть, и немалый. После окончания медучилища почти 10 лет она работала на этой ниве, в том числе медсестрой в отделении травматологии. Да и муж когда-то начальную военную медицинскую подготовку своего времени неплохо преподавал.

Матрос Лучко видит свою роль в армейском коллективе не только в предоставлении чисто медицинской помощи, но и в морально-психологической поддержке собратьев.

– Знаете, я все-таки в первую очередь женщина, мать. А, как известно, милосердие – это неотъемлемая часть женского сердца. Особенно на войне часто бывает, что человек физически достаточно утомился, психологически перенапряжен. В такое мгновение очень важно поддержать ее словом, присесть рядом, успокоить, поговорить. Слово ведь тоже лечит, особенно, когда оно идет от хорошего сердца. Мы – медсестры – должны всячески сочувствовать физической и душевной боли наших воинов, – высказалась по поводу назначения своей профессии Анжела.

Учится выживать на войне

Сейчас она в составе своего подразделения вместе с другими, кто был мобилизован весной-летом текущего года, проходит месячное обучение на базе школы морской пехоты. Бесспорно, для ее специализации главный упор делается на усовершенствовании знаний в области военно-медицинской подготовки и тактической медицины – то есть на предоставлении качественной помощи на догоспитальном этапе. Но ведь Анжела не только медсестра, она – морпех – «воин трех стихий»! Поэтому должна уметь и оружие надежно в руках держать, и гранату, если нужно, бросить, да и просто научиться выживать на войне.

Как рассказала медицинская сестра, это обучение продолжается в достаточно полезном и познавательном формате. Она в действительности уже и гранату бросала, и огонь со стрелкового оружия по условному противнику вела, и «обкатку танком» успешно преодолела.

В общем, занятия по тактической, огневой, инженерной, психологической подготовке, тактической медицине напоминают преодоление дистанции с препятствиями. В полной боевой выкладке ты должен добраться до финиша уже вооруженным определенным багажом знаний и не свернуть с определенного пути, как бы тяжело тебе ни было.

– Впечатлений много. Я очень благодарна нашим инструкторам. Информацию, знания, навыки, которые мы получаем от них, невозможно недооценить. Благодаря им я хорошо осознала, что успех на войне зависит не от того, как громко кто-то крикнет: «Ура! Вперед! В атаку!», а от других важных факторов. К примеру, от того, насколько ты готов психологически к действиям в боевых условиях. Насколько грамотно ты усвоил приемы ведения тактического боя в наступлении и обороне. От того, как умеешь ориентироваться на местности, вести себя в окопе, в засаде и реагировать на сложившиеся разнообразные обстоятельства.

Словом, инструкторы учат нас азбуке мужества и умению выживания на войне в длительных неблагоприятных условиях. И делают они это быстро, отменно! Обещаю, что им не будет за нас стыдно, мы не подведем! – поделилась собственными впечатлениями от занятий Анжела.

И призывает мужчин вставать на защиту Родины

Медсестра Лучко убеждена, что в это военное время обязанность каждого, кто по возрасту, состоянию здоровья и семейным обстоятельствам способен на это, стать на защиту Украины. Нужны нашему войску и медицинские работники. Поэтому, обращаясь к мужчинам, она призывает их не бояться, а смело брать в руки военный билет и идти в военкомат. Ведь от этого – от укомплектования Вооруженных сил соответствующими специалистами – зависит будущее нашей страны и жизнь и здоровье ее защитников и защитниц.

Сама Анжела свой выбор в пользу служения Родины сделала в конце февраля. Несмотря на службу, она держит руку на пульсе и относительно состояния дел ее стоматологической клиники. Каждое утро звонит мужу. Кроме таких важных слов: «Как ты там, родная?», Сергей обязательно рассказывает жене и об успехах на лечебном поприще. Говорит, что, несмотря на то, что и сейчас клиника продолжает функционировать как часы, в частности, по возможности, оказывая и бесплатную помощь военнослужащим, семье и всему медперсонала заведения его очень не хватает. Женщина же выслушает, умиляется и иногда даже становится угрюмой. Но быстро пройдет минута женской слабости, морской пехотинец надменно поднимет голову и направится на встречу новому нелегкому армейскому дню, в свое подразделение, которое уже успело стать для нее вторым домом.

Когда-то Анжела мечтала стать микробиологом-вирусологом. С этой целью даже заочно окончила биологический факультет Одесского национального Университета имени Мечникова. Хотела разрабатывать методы диагностики, лечения и профилактики вирусных и бактериальных инфекций. Сейчас же в нашу страну проникла другая крайне опасная захватническая инфекция «русского мира». От ее распространения на территории Украины уже погибли тысячи наших мирных жителей и военных. И, чтобы и дальше этот вирус не размножался и не убивал людей, его нужно искоренить и победить уже сейчас. Победить, по мнению Анжелы, это выгнать российских оккупантов на границы 1991 года.

– А потом мы вместе отстроим разрушенные дома, аэропорты и стадионы. Снова будем ездить на отдых в Крым и болеть за наших футболистов на «Донбасс Арене» Победа – это когда земля наша будет свободна от агрессоров, когда чистым и мирным будет наш воздух и счастливым наши дети. И ради этого нужно жить и защищать свою Родину! – уверена матрос Анжела Лучко.

Вот такая эта женщина! А хорошим человеком и настоящей патриоткой Украины воспитали ее родители – обычные труженики Алексей Григорьевич и Валентина Васильевна.

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Вячеслав Диордиев

Фото автора и из личного архива Анжелы Лучко