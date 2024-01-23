В Одессе ТЦК силой снимают пассажиров с маршруток

Об этом сообщают одесские телеграм-каналы.

Картина проверки одесских маршруток, трамваев и троллейбусов представителями ТЦК стала привычной. Но если ранее все обходились взаимными упреками на словах, то сегодня появилось несколько видео, где военные применяют силу к гражданским.

На одном из видео пассажира маршрутки выводили четверо мужчин в форме. Попутчики оказались молчаливыми и никто не потребовал его отпустить. А может просто все торопятся попасть утром на свою работу без опозданий.

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Во втором случае люди пытались заступиться за пассажира маршрутки, который вцепился за поручни и не хотел покидать общественный транспорт. Также молодой человек просил вызвать полицию. Кроме того, мужчины в форме обратились к снимавшему на телефон, чтоб прекратил видеосъемку, иначе пойдет с ними. Кто автор видеоролика — мужчина или женщина, неизвестно.

На видео из одесских маршруток отреагировал военный корреспондент, заслуженный журналист Украины Андрей Цаплиенко:

Но военные настаивают на том, что мобилизация должна продолжаться. И законопроект о мобилизации они одобряют.

Об сказал командир 1-го механизированного батальона Третьей отдельной штурмовой бригады с позывным “Бот”.

Но с чем он категорически не согласен — это понижение мобилизационного возраста до 25 лет. Он считает, что в 25 лет — это уже взрослый мужчина, поэтому возраст должен быть снижен до 22 лет.

А недавно в одесских пабликах была информация о жалобах руководства одесских ночных клубов. По их рассказам, сейчас среди посетителей развлекательных заведений исключительно молодежь непризывного возраста. Но если предложение о снижении мобилизационного возраста до 25 или даже до 22 лет реализуют, одесские клубы рискуют переквалифицироваться из ночных в женские.