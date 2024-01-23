Новости Одессы и Одесской области

В Одессе ТЦК силой снимают пассажиров с маршруток

В Одессе ТЦК силой снимают пассажиров с маршруток

На протяжении нескольких недель представители ТЦК в Одессе проводят мобилизационные мероприятия в общественном транспорте. Сегодня военным пришлось применить силу, чтоб вывести мужчину с маршрутки.

Об этом сообщают одесские телеграм-каналы.

Картина проверки одесских маршруток, трамваев и троллейбусов представителями ТЦК стала привычной. Но если ранее все обходились взаимными упреками на словах, то сегодня появилось несколько видео, где военные применяют силу к гражданским.

На одном из видео пассажира маршрутки выводили четверо мужчин в форме. Попутчики оказались молчаливыми и никто не потребовал его отпустить. А может просто все торопятся попасть утром на свою работу без опозданий.

ТЦК

Читайте также: Как в Одессе мужчины избегают контактов с ТЦК

Во втором случае люди пытались заступиться за пассажира маршрутки, который вцепился за поручни и не хотел покидать общественный транспорт. Также молодой человек просил вызвать полицию. Кроме того, мужчины в форме обратились к снимавшему на телефон, чтоб прекратил видеосъемку, иначе пойдет с ними. Кто автор видеоролика — мужчина или женщина, неизвестно.

На видео из одесских маршруток отреагировал военный корреспондент, заслуженный журналист Украины Андрей Цаплиенко:

цитата Цаплиенка

Но военные настаивают на том, что мобилизация должна продолжаться. И законопроект о мобилизации они одобряют.

Об сказал командир 1-го механизированного батальона Третьей отдельной штурмовой бригады с позывным “Бот”.

Но с чем он категорически не согласен — это понижение мобилизационного возраста до 25 лет. Он считает, что в 25 лет — это уже взрослый мужчина, поэтому возраст должен быть снижен до 22 лет.

А недавно в одесских пабликах была информация о жалобах руководства одесских ночных клубов. По их рассказам, сейчас среди посетителей развлекательных заведений исключительно молодежь непризывного возраста. Но если предложение о снижении мобилизационного возраста до 25 или даже до 22 лет реализуют, одесские клубы рискуют переквалифицироваться из ночных в женские.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить