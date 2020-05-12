Реконструкция Новощепного ряда, день первый: трамваи не курсируют, торговля кипит (фото)

О реконструкции Новощепного ряда мы слышали давно — и в совсем «раньшие времена», и совсем недавно, когда стало известно, что его таки будут преображать. Сегодня — официально объявленный первый день этой самой реконструкции. Что изменилось?

Собственно, единственное изменение — это тот факт, что трамваи 11, 3, и 10 маршрутов по этому отрезку, как и было объявлено, не курсируют. У них теперь, как и у некоторых маршруток, изменилась схема движения. Кстати, трамвай 11-го маршрута вообще не будет курсировать во время реконструкции. А ее окончание запланировано на январь 2021 года.

Между тем, многие пассажиры явно об этом не услышали, более того, даже не обратили внимание на объявление, вывешенное на остановке: они упорно ожидают свой трамвай.

Что касается самой реконструкции, то единственное изменение — это угол на пересечении Новощепного ряда и улицы Екатерининской: там со стороны «Привоза» убран забор, уже видны очередные ряды новых, пока не работающих торговых павильонов в стиле тех, о которых мы уже рассказывали. Появились «столбики» для установки очередного ограждения.

Все остальное в Новощепном ряду — как прежде. Здесь по-прежнему кипит торговля «с ног и со стен».

Поинтересовалась у одной из торгующих здесь одесситок. Та пожала плечами: сказала, что «вроде как слышала о реконструкции, но нас пока не трогают». Другая высказала предположение, что «здесь просто трамваи не будут ходить, а мы будем торговать, как и раньше».

И да, количество автомобилей на этом по-прежнему бойком участке только прибавилось.

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