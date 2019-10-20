В Одессе закрыли спуск Маринеско: как ходят маршрутки?

Мы уже писали о том, что с 20 октября будет перекрыто движение автотранспорта по спуску Маринеско. Он останется закрытым до 31 марта 2020 года.

Там проводят работы по капитальному ремонту дорожного покрытия.

В горсовете напоминают, что автобусы в связи с ремонтом пустили по другим маршрутам.

По информации Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета, изменятся маршруты:

· Автобусов №№137, 145:

— в направлении движения к Пересыпским мостам — от ул. Гаванной на Военный спуск, ул. Приморскую, ул. Черноморского казачества и далее по маршрутам.

· Автобуса №242:

— в направлении движения к Пересыпским мостам — от ул. Преображенской в пер. Маяковского, через Военный спуск, на ул. Приморскую, ул. Черноморского казачества и далее по маршруту.

· Автобусов №№105, 121, 130, 146, 168:

— в направлении движения к Пересыпским мостам — от ул. Пастера на ул. Ольгиевскую (поворот налево), ул. Старопортофранковскую, Ольгиевский спуск, ул. Балковскую, ул. Черноморского казачества и далее по маршрутам.

ВАЖНО! Работа автобусных маршрутов №№117, 240, 250, а также трамвайных маршрутов №№3, 12, 15 будет осуществляться по ранее измененным временным схемам движения.

Фото: topnews.odessa.ua