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В Украине выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум: подробности

В Украине выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум: подробности

С сегодняшнего дня, 1 января 2024 года, со вступлением в силу закона о государственном бюджете Украины, размер заработной платы украинцев вырос. Также увеличился и прожиточный минимум.

Согласно закону, минимальная зарплата повышается с 6700 грн, установленных в октябре 2022 года, до 7100. Также с 1 апреля будет еще один этап повышения “минималки” — до 8000 гривен.

Вместе с увеличением размера минимальной зарплаты вырастет и прожиточный минимум. С 1 января он будет составлять:

  • 3 023 грн – для трудоспособных лиц,
  • 2 563 грн – для детей до шести лет,
  • 3 196 грн – для детей от шести до восемнадцати лет,
  • 2 361 грн – для лиц, потерявших трудоспособность.

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При этом с сегодняшнего дня, 1 января, в Украине вырос и размер Единого социального взноса (22%) — с 1474 до 1562 грн.

Также ожидается перерасчет минимального размера пенсий. С 1 января минимальный размер пенсии по возрасту составит 2840 гривен (7100х40%).

Кроме того, планируется, что с 1 января 2024 года должностные оклады бюджетного работника возрастут до 3195 грн, а с 1 апреля — до 3600 грн.

Также стоит отметить, что минимальный размер пособия по беременности и родам не может быть меньше «минималки».

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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