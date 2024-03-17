Какая скидка на оплату коммуналки положена участнику войны?

Согласно постановлению Кабмина от 04.06.2016 №389, участнику войны льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляется в размере 50% скидки, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2024 году это 4240 гривен).
По информации Пенсионного фонда, к членам семьи льготника, которым предоставляется льгота, относятся:
- жена (муж);
- их несовершеннолетние дети (до 18 лет);
- холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II групп или лицами с инвалидностью I группы;
- лицо, которое проживает вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживает за ним, при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке;
- нетрудоспособные родители;
- лицо, которое находится под опекой или попечительством гражданина, который имеет право на льготы, и проживает вместе с ним.
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