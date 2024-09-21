Кому нужно обратиться за субсидией на отопительный период?

Субсидия назначается по личному обращению, если:

вы арендуете жилье;

в составе вашего домохозяйства (семьи) есть внутренне перемещенные лица;

в квартире проживает меньше людей, чем зарегистрировано;

вы хотите получить субсидию на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

в назначении субсидии на неотапливаемый период было отказано (долг, отсутствуют доходы и т.п.).

Также в случае изменения состава семьи или вашего имущественного положения, например, совершения покупки на сумму свыше 50 тысяч гривен, в частности недвижимости, нужно обратиться в Пенсионный фонд и сообщить об этих изменениях, подав новое заявление и декларацию.

Учтите, если вы хотите подать заявление на субсидию, но вы уже пожилые и нуждаетесь в постороннем уходе, специалисты Пенсионного Фонда (ПФУ) могут выезжать на приемы домой, больницы или дома-интерната. Вам или вашим родственникам, представителям медучреждений или соцзащиты следует обратиться в Фонд. Со специалистом вы согласуете дату и время выездного приема, а также перечень документов, необходимых для получения услуги. Звоните на «горячую линию» ПФУ: 0800-503-753 (все звонки бесплатны)

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Какие доходы учитывают при начислении субсидии?

При начислении субсидии учитывается среднемесячная совокупная прибыль домохозяйства (семьи).

В совокупный доход включаются:

зарплата;

денежное довольствие военнослужащих;

пенсия;

стипендия, кроме социальной;

соцвыплаты, в том числе льготы на оплату коммуналки, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

пособие по безработице, другие страховые выплаты;

денежные переводы из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

доходы, полученные от аренды земли или продажи имущества.