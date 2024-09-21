Новости Одессы и Одесской области

Кому нужно обратиться за субсидией на отопительный период?

Кому нужно обратиться за субсидией на отопительный период?

Большинству получателей субсидий не нужно обращаться в Пенсионный фонд перед началом отопительного сезона – им субсидии назначат автоматически. Но есть категории людей, кому это сделать нужно.

Субсидия назначается по личному обращению, если:

  • вы арендуете жилье;
  • в составе вашего домохозяйства (семьи) есть внутренне перемещенные лица;
  • в квартире проживает меньше людей, чем зарегистрировано;
  • вы хотите получить субсидию на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;
  • в назначении субсидии на неотапливаемый период было отказано (долг, отсутствуют доходы и т.п.).

Также в случае изменения состава семьи или вашего имущественного положения, например, совершения покупки на сумму свыше 50 тысяч гривен, в частности недвижимости, нужно обратиться в Пенсионный фонд и сообщить об этих изменениях, подав новое заявление и декларацию.

Учтите, если вы хотите подать заявление на субсидию, но вы уже пожилые и нуждаетесь в постороннем уходе, специалисты Пенсионного Фонда (ПФУ) могут выезжать на приемы домой, больницы или дома-интерната. Вам или вашим родственникам, представителям медучреждений или соцзащиты следует обратиться в Фонд. Со специалистом вы согласуете дату и время выездного приема, а также перечень документов, необходимых для получения услуги. Звоните на «горячую линию» ПФУ: 0800-503-753 (все звонки бесплатны)

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Какие доходы учитывают при начислении субсидии?

При начислении субсидии учитывается среднемесячная совокупная прибыль домохозяйства (семьи).

В совокупный доход включаются:

  • зарплата;
  • денежное довольствие военнослужащих;
  • пенсия;
  • стипендия, кроме социальной;
  • соцвыплаты, в том числе льготы на оплату коммуналки, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
  • пособие по безработице, другие страховые выплаты;
  • денежные переводы из-за границы;
  • дивиденды от ценных бумаг;
  • доходы, полученные от аренды земли или продажи имущества.

Имейте в виду, что при начислении субсидии денежная помощь, которую человек получил один раз в год, не учитывается в среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Это может быть, например, единовременная помощь от ООН или выплата ко Дню независимости, или единовременная помощь на покупку твердого топлива. Также в совокупный доход не учитываются ежемесячные выплаты на проживание переселенцев

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