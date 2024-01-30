Можно ли прогуливать работу из-за воздушной тревоги?

Для предотвращения конфликтов и обид на рабочем месте в современных компаниях все чаще появляются отдельные специалисты, которые заботятся о благоприятной рабочей атмосфере и психологическом состоянии работников. В небольших коллективах эту задачу чаще всего берет на себя руководитель или лидер. Но в то же время бывают случаи, когда ходить на работу становится невыносимо из-за обид или слухов, а вариант увольнения не рассматривается, например, по финансовым причинам. «Одесская жизнь» спросила юриста Викторию Гусакову, как работнику действовать в такой ситуации.

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