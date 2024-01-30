Можно ли прогуливать работу из-за воздушной тревоги?

Может ли стать уважительной причиной отсутствие работника на рабочем месте во время воздушной тревоги или же это считается прогулом? И может ли работодатель уволить работника за нахождение в укрытии во время тревоги?
Ответы на эти вопросы дал адвокат Александр Головченко.
Немного статистики
По данным юриста, с начала войны в Украине было зафиксировано более 38 тысяч тревог. Только в январе 2024 года их было более полутора тысяч. Средняя продолжительность каждой тревоги – около часа.
Рабочий день офисных сотрудников составляет в среднем 8 часов. А при таких частых тревогах работник может отсутствовать на работе более 3 часов в день, и работодатель, в свою очередь, может уволить работника за прогул, ведь прогул – это отсутствие на работе в течение 3 часов.
Можно ли уволить работника за нахождение в укрытии во время тревоги
При этом адвокат отмечает, что нахождение в укрытии во время воздушной тревоги может быть уважительной причиной отсутствия работника на работе, если время отсутствия работника на работе совпадает с воздушной тревогой плюс время, чтобы добраться (офис-укрытие-офис).
Укрытие во время воздушной тревоги для работника может быть:
- в помещении офиса (если так решил работник);
- в укрытии или убежище, созданном работодателем;
- в специально определенном укрытии, перечень которых есть на официальных сайтах городских или поселковых советов и т.д.
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Но, подчеркивает специалист, именно работник решает, где именно он будет находиться во время тревоги в рабочее время – в офисе или же пройдет в ближайшее укрытие.
Как это работает на практике
Ситуация 1. Работник в течение одного дня отходил несколько раз с рабочего места в укрытие, время его отсутствия совпадает с объявленными тревогами. Это вынужденный прогул по уважительным причинам.
Ситуация 2. Работник отсутствует на работе 3 дня, а затем заявляет, что он сидел в укрытии дома, а воздушные тревоги дважды по 1,5 часа. Это прогул, поскольку работник должен находиться в укрытии только во время воздушных тревог, а в другое время работать.
Пребывание в укрытии: когда это уважительная причина отсутствия на работе
Таким образом, пребывание в укрытии во время воздушной тревоги может быть уважительной причиной отсутствия работника на рабочем месте, если:
- время отсутствия работника на работе совпадает с воздушной тревогой плюс время для того, чтобы добраться (офис-укрытие-офис). Это можно подтвердить информацией из программ или приложений, официальных ответов военных администраций или советов;
- работник сообщил руководителю о причине отсутствия (по возможности);
- на предприятии отсутствует специальное укрытие, где можно было бы работать во время тревог.
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Фото: 24 канал