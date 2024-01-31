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Чи можна прогулювати роботу через повітряну тривогу?

Чи можна прогулювати роботу через повітряну тривогу?

Чи може стати поважною причиною відсутність працівника на робочому місці під час повітряної тривоги або ж це вважається прогулом? І чи може роботодавець звільнити працівника за перебування в укритті під час тривоги?
Відповіді на ці запитання дав адвокат Олександр Головченко.

Трохи статистики

За даними юриста, з початку війни в Україні було зафіксовано понад 38 тисяч тривог. Тільки в січні 2024 року їх було понад півтори тисячі. Середня тривалість кожної тривоги – близько години.

Робочий день офісних співробітників становить у середньому 8 годин. А за таких частих тривог працівник може бути відсутнім на роботі більше 3 годин на день, і роботодавець, у свою чергу, може звільнити працівника за прогул, адже прогул – це відсутність на роботі протягом 3 годин.

Чи можна звільнити працівника за перебування в укритті під час тривоги

При цьому адвокат зазначає, що перебування в укритті під час повітряної тривоги може бути поважною причиною відсутності працівника на роботі, якщо час відсутності працівника на роботі збігається з повітряною тривогою плюс час дістатися (офіс-укриття-офіс).

Укриття під час повітряної тривоги для працівника може бути:

  • у приміщенні офісу (якщо так вирішив працівник);
  • у притулку або притулку, створеному роботодавцем;
  • у спеціально визначеному укритті, перелік яких є на офіційних сайтах міських чи селищних рад тощо.

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Але, наголошує фахівець, саме працівник вирішує, де саме він перебуватиме під час тривоги у робочий час – в офісі або ж пройде до найближчого укриття.

Як це працює на практиці

Ситуація 1. Працівник протягом одного дня відходив кілька разів з робочого місця в укриття, час його відсутності збігається з оголошеними тривогами. Це вимушений прогул із поважних причин.

Ситуація 2. Працівник відсутнiй на роботі 3 дні, а потім заявляє, що він сидів у укритті будинку, а повітряні тривоги двічі по 1,5 години. Це прогул, оскільки працівник повинен перебувати в укритті лише під час повітряних тривог, а в інший час працювати.

Перебування в укритті: коли це поважна причина відсутності на роботі

Таким чином, перебування в укритті під час повітряної тривоги може бути поважною причиною відсутності працівника  на робочому місці, якщо:

  • час відсутності працівника на роботі збігається з повітряною тривогою плюс час для того, щоб дістатися (офіс-укриття-офіс). Це можна підтвердити інформацією з програм чи додатків, офіційних відповідей військових адміністрацій чи порад;
  • працівник повідомив керівника про причину відсутності (по можливості);
  • на підприємстві немає спеціального укриття, де можна було б працювати під час тривог.

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Фото: 24 канал

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Редакція ПРОФІЛЬ

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