Чи можна прогулювати роботу через повітряну тривогу?

Трохи статистики

За даними юриста, з початку війни в Україні було зафіксовано понад 38 тисяч тривог. Тільки в січні 2024 року їх було понад півтори тисячі. Середня тривалість кожної тривоги – близько години.

Робочий день офісних співробітників становить у середньому 8 годин. А за таких частих тривог працівник може бути відсутнім на роботі більше 3 годин на день, і роботодавець, у свою чергу, може звільнити працівника за прогул, адже прогул – це відсутність на роботі протягом 3 годин.

Чи можна звільнити працівника за перебування в укритті під час тривоги

При цьому адвокат зазначає, що перебування в укритті під час повітряної тривоги може бути поважною причиною відсутності працівника на роботі, якщо час відсутності працівника на роботі збігається з повітряною тривогою плюс час дістатися (офіс-укриття-офіс).

Укриття під час повітряної тривоги для працівника може бути:

у приміщенні офісу (якщо так вирішив працівник);

у притулку або притулку, створеному роботодавцем;

у спеціально визначеному укритті, перелік яких є на офіційних сайтах міських чи селищних рад тощо.

Але, наголошує фахівець, саме працівник вирішує, де саме він перебуватиме під час тривоги у робочий час – в офісі або ж пройде до найближчого укриття.

Як це працює на практиці

Ситуація 1. Працівник протягом одного дня відходив кілька разів з робочого місця в укриття, час його відсутності збігається з оголошеними тривогами. Це вимушений прогул із поважних причин.

Ситуація 2. Працівник відсутнiй на роботі 3 дні, а потім заявляє, що він сидів у укритті будинку, а повітряні тривоги двічі по 1,5 години. Це прогул, оскільки працівник повинен перебувати в укритті лише під час повітряних тривог, а в інший час працювати.

Перебування в укритті: коли це поважна причина відсутності на роботі

Таким чином, перебування в укритті під час повітряної тривоги може бути поважною причиною відсутності працівника на робочому місці, якщо:

час відсутності працівника на роботі збігається з повітряною тривогою плюс час для того, щоб дістатися (офіс-укриття-офіс). Це можна підтвердити інформацією з програм чи додатків, офіційних відповідей військових адміністрацій чи порад;

працівник повідомив керівника про причину відсутності (по можливості);

на підприємстві немає спеціального укриття, де можна було б працювати під час тривог.

Фото: 24 канал