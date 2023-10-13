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Подвал многоэтажного дома: безопасен ли он как убежище?

Подвал многоэтажного дома: безопасен ли он как убежище?

Требованием открывать подвалы многоэтажек во время воздушных тревог никого не удивить. Люди могут использовать подвалы многоквартирных домов в качестве укрытий. Но пригодны ли они для этих целей?

Пригоден ли подвал в качестве убежища

Укрытие от обстрелов в подвале многоквартирных домов разумно лишь в случаях, когда поблизости нет оборудованных убежищ. Те, кто требует открывать подвалы во время обстрелов и использовать их в качестве убежищ обычно не берут во внимание тот факт, что подвалы предназначены для размещения сетей водо- и теплоснабжения, а не для пребывания там людей. 

За 50-60 лет эксплуатации чего только не появилось под домами: туда расширяли свои подвалы авторы пристроек на первых этажах, выводили различные коммуникации, размещали приборы. Потому, спускаясь в такой подвал, люди очень сильно рискуют получить удар током. И он может оказаться смертельным. 

— Сегодня нельзя считать безопасным убежищем подвал под высоткой, если его не проверили на электробезопасность, — поясняет председатель правления Ассоциации «Одесский жилищный союз» Евгений Мальнев. – Есть много способов такую безопасность обеспечить, но это надо обязательно делать до того, как в подвал во время воздушных тревог начнут спускаться люди.

Текущее состояние убежищ в подвалах

Действительно, стремясь увеличить номинальное количество укрытий и убежищ, власти оставили без внимания вопросы безопасности. Тем более, что повышенные температура и влажность, свойственные старым подвалам, еще больше увеличивают риск получить удар током. 

Да и плесень с грибками, обосновавшиеся во влажных подвалах, обеспечат людям со слабыми бронхами и легкими резкое обострение всех хронических недугов. Приходить в себя после посещения такого подвала придется долго. 

То есть подвал многоэтажки, чтобы стать укрытием, сначала должен быть приведен в надлежащий порядок – проверен на электробезопасность, убран, обеспечен вентиляцией. Без проведения перечисленных мероприятий безопасным укрытием он не станет и в него лучше не спускаться.

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Світлана Іванівна Комісаренко
Светлана Комисаренко ПРОФИЛЬ

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