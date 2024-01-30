Оскорбления на рабочем месте: как на них реагировать и защищать деловую репутацию

Оскорбления на работе — подсудное дело

Понятиям чести, достоинства и деловой репутации предоставляет юридическое определение п.4 постановления Пленума Верховного Суда Украины №1 от 27 февраля 2009 года «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи». Так, достоинством считается признание ценности каждого физического лица. С честью связывается положительная социальная оценка личности в глазах окружающих. А под деловой репутацией понимается приобретенная лицом общественная оценка его деловых и профессиональных качеств.

Итак, даже когда слышите о себе, что вы «безответственный, неэффективный, неэнергичный и непрофессиональный сотрудник», что не соответствует действительности, то это уже является поводом для обращения в суд.

Как составить иск в суд по поводу оскорблений на работе

В исковом заявлении опишите: где, с каких пор и кем вы работаете, кто вас обидел, как к этому относится коллектив и что вы пережили. Если вы лечились из-за этого, приложите к исковому заявлению выписки из медицинской карты, рецепты назначенных лекарств. Вы обязаны доказать противоправность поведения того, кто вас оскорбил, а также размер причинённого ущерба, если таковой был.

В исковом заявлении обязательно отмечайте, что негативные представления о ваших профессиональных качествах и навыках являются недостоверными и подлежат опровержению. Вы можете требовать публичного извинения. А если, например, в характеристике на вас была информация, не соответствующая действительности, или унижающая честь, достоинство и деловую репутацию, то требуйте, чтобы все эти документы были опровергнуты, отменены или признаны недостоверными. Если есть свидетели, которые подтвердят то, что вас оскорбляют, обязательно привлеките их. Если вследствие моральных страданий вы уволились, обязательно укажите и это.

Отдельным пунктом в исковом заявлении вы можете требовать от обидчика морального возмещения, размер которого определит суд.

Если оскорбления попали в интернет

Согласно п. 12 постановления Пленума, ответчиками в случае распространения оспариваемой информации в интернете являются автор контента и владелец веб-сайта. Если автор неизвестен или его личность и/или местонахождение невозможно установить, надлежащим ответчиком является владелец веб-сайта, поскольку именно он создал технологическую возможность и условия для распространения недостоверной информации. Данные о нем, в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, могут быть истребованы у администратора системы регистрации и учета доменных названий.

Виктория Гусакова