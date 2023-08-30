Можно ли носить с собой нож и чем это грозит?

Тема ношения с собой ножа для самообороны, или по другим причинам, интересна многим. Но разрешает ли это закон? Какой нож считать холодным оружием, а какой нет? Ответы на эти вопросы ищите в статье нашего постоянного автора Валерия Боянжу.

«Со мною нож, решил я — что ж, меня так просто не возьмешь»

Наверняка многие из вас, уважаемые читатели, вспомнили, что это слова из песни «Тот, кто раньше с нею был» Владимира Высоцкого. Но сегодня тема нашего разговора — не Высоцкий, в жизни которого, кстати, Одесса сыграла большую роль и стала частью его широкой души. Тема -«со мною нож», и то, может ли стать реалиями фраза Ивана Васильевича из фильма о смене им профессии («В милицию замели, дело шьют»), если при определенной ситуации правоохранители обнаружат при вас «не такой» нож. Подчеркнем — это при полном понимании того, что наши читатели — люди добропорядочные и законопослушные, в отличие от героя вышеназванной песни.

Понятно, что если у вас имеется с собой складной нож (раньше их называли перочинными, там было пару лезвий, штопор и «открывашка», а сейчас они и вовсе превратились в мастеров на все руки — мультитулы, с кучей складывающегося инструмента), то проблем не будет.

Какой нож считается холодным оружием

Они начнут возникать, если нож, который будет с вами, может визуально, то есть «навскидку» быть заподозрен в том, что является холодным оружием. Причем нет разницы, где у вас будет этот нож — в кармане, в сумке, в бардачке авто. В свободной продаже ассортимент ТАКИХ красавцев-ножей огромный (речь не о кухонных), и немногие мужчины смогут устоять перед покупкой такой «игрушки». А посему мое сейчас отдельное обращение к дамам, берегиням, хранительницам домашнего очага, читающим эти строки. Уважаемые наши читательницы, настоятельно внушите своим благоверным (ох, знаю как вы это умеете делать) ,что размер — таки да!- имеет значение. Вы улыбнулись? А я ведь не пошутил, особенно, если ваш супруг — охотник, турист, рыболов. В его экипировке гарантированно есть нож. Да такой,чтобы коллеги обзавидовались! Так вот, если заподозренный в принадлежности к холодному оружию нож будет для установления точного «диагноза» отправлен экспертам-криминалистам, то первое, что там сделают — измерят параметры.

Граничные, определяющие, является ли нож холодным оружием, такие его характеристики:

длина более 90 мм;

толщина более 2,6 мм;

наличие на рукоятке упора.

Это основные, на поверхностилежащие признаки холодного оружия. Не буду грузить читателей подробностями еще доброго десятка других исследований устройства ножа и материала, из которого он изготовлен. Акцентирую: при несоответствии даже одного из всех параметров, нож не будет признан холодным оружием. Но обязательно посоветую: если делаете такую покупку, постелите, образно говоря, солому там, где можете упасть.

Требуйте документы при покупке, что нож не холодное оружие

То есть попросите продавца продемонстрировать документ с названием «Вывод специалиста» на фирменном бланке МВД с печатью. Там же — фото конкретного ножа и за подписью эксперта вывод: нож к холодному оружию не относится.

Солома постелена, вперед и с песней — можно отовариваться и носить его при себе. А что же означает «упасть без соломы»? Часть 2 статьи 263 Уголовного кодекса Украины обещает за ношение холодного оружия штраф от 17000 до 68000 гривен. Дальше следует «или» : 240 часов улицы местИ — и аж до 3 лет «небо в клеточку».

Оно вам надо, как говорят в Одессе!? Тем более с учетом того, как у нас зачастую неоднозначны выводы специалистов, от которых зависит — будет наказан или оправдан гражданин. Чего греха таить: нередко ведь звучит НАДО ЖДАТЬ. Кто-то услышит «надо ждать» и ждет. А кто-то поймет — «надо ж дать!» И несет «барашка в бумажке».

Добра вам,уважаемые читатели, и обдуманных покупок.

P.S. Очень интересным и показательным примером принципиальных разногласий специалистов при определении, относится ли нож к холодному оружию, является уголовный процесс по делу одессита Сергея Стерненко. Подробно об этом можно прочитать на сайте «Грати» в статье под названием»Кухонным ножом тоже убивают» от 27 октября 2021 года.

Валерий БОЯНЖУ, Одесса-Херсон