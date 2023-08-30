Чи можна носити з собою ніж та чим це загрожує?

Тема носіння із собою ножа для самооборони, чи з інших причин, цікава багатьом. Але чи це дозволяє закон? Який ніж вважати холодною зброєю, а який ні? Відповіді на ці запитання шукайте у статті нашого автора Валерія Боянжу.

“Зі мною ніж, вирішив я – що ж, мене так просто не візьмеш”

Напевно, багато з вас, шановні читачі, згадали, що це слова з пісні “Той, хто раніше з нею був” Володимира Висоцького. Але сьогодні тема нашої розмови – не Висоцький, у житті якого, до речі, Одеса відіграла велику роль і стала частиною його широкої душі. Тема – “зі мною ніж”, і те, чи може стати реаліями фраза Івана Васильовича з фільму про зміну ним професії (“До міліції заміли, справу шиють”), якщо за певної ситуації правоохоронці виявлять при вас “не такий” ніж. Підкреслимо – це при повному розумінні того, що наші читачі – люди доброчесні та законослухняні, на відміну від героя вищезгаданої пісні.

Зрозуміло, що якщо у вас є з собою складаний ніж (раніше їх називали складаними, там було пару лез, штопор і “відкривачка”, а зараз вони взагалі перетворилися на майстрів на всі руки – мультитули, з купою інструменту, що складається), то проблем не буде.

Який ніж вважається холодною зброєю

Вони почнуть виникати, якщо ніж, який буде з вами, може візуально, тобто “навскидку”, бути запідозрений у тому, що є холодною зброєю. Причому немає різниці, де у вас буде цей ніж – у кишені, у сумці, у бардачку авто. У вільному продажу асортимент ТАКИХ красенів-ножів величезний (не про кухонних), і небагато чоловіків зможуть встояти перед покупкою такої “іграшки”. А тому моє зараз окреме звернення до жінок, берегинь, хранительок домашнього вогнища, які читають ці рядки. Шановні наші читачки, настійно переконайте своїх благовірних (ох, знаю як ви це вмієте робити), що розмір – таки так! – має значення. Ви посміхнулись? А я ж не пожартував, особливо, якщо ваш чоловік – мисливець, турист, рибалка. У його екіпіруванні гарантовано є ніж. Такий, щоб колеги обзаздрилися! Так ось, якщо запідозрений у приналежності до холодної зброї ніж буде для встановлення точного діагнозу відправлений експертам-криміналістам, то перше, що там зроблять – вимірять параметри.

Граничні, що визначають, чи є ніж холодною зброєю, такі його характеристики:

довжина понад 90 мм;

товщина понад 2,6 мм;

наявність на ручці упору.

Це основні, на поверхні ознаки холодної зброї. Не буду вантажити читачів подробицями ще доброго десятка інших досліджень пристрою ножа і матеріалу, з якого він виготовлений. Акцентую: за невідповідності навіть одного з усіх параметрів, ніж не буде визнано холодною зброєю. Але обов’язково пораджу: якщо робите таку покупку, постільте, образно кажучи, солому там, де можете впасти.

Вимагайте документи при покупці, що ніж не холодна зброя

Тобто попросіть продавця продемонструвати документ із назвою “Висновок фахівця” на фірмовому бланку МВС із печаткою. Там же – фото конкретного ножа та за підписом експерта висновок: ніж до холодної зброї не відноситься.

Солома постелена, вперед і з піснею – можна отоварюватись і носити його при собі. А що означає “впасти без соломи”? Частина 2 статті 263 Кримінального кодексу України обіцяє за носіння холодної зброї штраф від 17 000 до 68 000 гривень. Далі слідує “або”: 240 годин вулиці місця – і аж до 3 років “небо в клітинку”.

Воно вам треба, як кажуть в Одесі! Тим більше з огляду на те, як у нас часто неоднозначні висновки фахівців, від яких залежить – буде покараний чи виправданий громадянин. Чого гріха таїти: адже нерідко звучить ТРЕБА ЧЕКАТИ. Хтось почує “треба чекати” і чекає. А хтось зрозуміє – “треба ж дати!” І несе “баранчик у папірці”.

Добра вам, шановні читачі, та обдуманих покупок.

P.S. Дуже цікавим та показовим прикладом принципових розбіжностей спеціалістів при визначенні, чи ставиться ніж до холодної зброї, є кримінальний процес у справі одесита Сергія Стерненка. Докладно про це можна прочитати на сайті “Граті” у статті під назвою “Кухонним ножем теж вбивають” від 27 жовтня 2021 року.

Валерій БОЯНЖУ, Одеса-Херсон