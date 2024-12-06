«Москитный флот»: сможет ли Украина освободить Азовское побережье с помощью морских дронов и быстроходных катеров

Но сегодня перед нами стоят новые вызовы и задачи по освобождению Азовского моря и захваченного россиянами побережья от Геническа до Мариуполя. Как это сделать и вообще, возможно ли это без реформирования отечественного флота в условиях большой войны? По этому поводу собственными мыслями поделился Андрей Рыженко — бывший заместитель начальника штаба ВМС Вооруженных сил Украины, стратегический эксперт компании «Соната», капитан І ранга запаса.

На что способен «москитный флот»?

По его словам, еще в ноябре 2018 года была обнародована Стратегия развития ВМС Украины до 2035 года. В частности, на первом этапе предполагалось создание «москитного флота», в основе которого будут быстроходные и маневренные небольшие боевые корабли и катера. Согласно Стратегии развития уже к 2024 году, в состав ВМС Украины должны были войти около 30 многофункциональных катеров. По своим габаритам они малые, быстрые, маневренные, хорошо вооруженные и вместе с беспилотными аппаратами имеют гораздо больше шансов победить противника в условиях его превосходства в море и воздухе в сжатой операционной зоне.

— Но по ряду причин до начала вторжения мы не успели получить такие катера в достаточном количестве. В итоге на наше вооружение не поступили ни патрульные, ни ракетные и амфибийные катера вроде «Айленд», Mark VI и П-50У, — рассказал наш собеседник.

Андрей Рыженко напомнил, что в целом перед Силами обороны Украины стоит очень сложная задача по освобождению 80% территории нашего морского побережья, включая Приазовье и Крым. И без развития надводных сил ВМС будет сложно освободить побережье, да и вообще невозможно взять под свою охрану украинские порты, морскую инфраструктуру и морские районы нашего государства. В частности, порты и территориальные воды, расположенные на Азовском море.

— Поэтому, по моему глубокому убеждению, создание на современном этапе «москитного флота» является стратегически верной концепцией, реализация которой поможет как обеспечению наращивания надводных сил ВМС Украины по защите побережья, ближней морской зоны, так и уничтожению противника, который наносит ракетные удары из отдаленных районов моря. И это стало очевидно еще после оккупации россиянами Крымского полуострова в 2014 году, — подчеркнул военно-морской офицер.

«Москитный флот» — это хорошо забытое старое

Немного странно, ведь термин «москитный флот» является понятием несколько устаревшим, которое появилось еще в разгар Первой мировой войны, когда малые катера большими группами применялись для осуществления внезапной атаки кораблей противника, а также для установления минных заграждений и высадки и переброски десанта. Сегодня же мы живем и воюем в XXI веке. И неужели для победы над врагом надо возвращаться назад и применять тактику более 100-летней давности?

— Как говорится, все новое — это хорошо забытое старое. Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину опыт ведения вооруженных конфликтов уже в XXI веке доказал, что небольшие быстроходные катера с новыми, значительно повышенными возможностями способны наносить немалые повреждения значительно большим кораблям противника, что делает материальные затраты несопоставимыми.

А что касается сегодняшнего дня, то, например, то же развитие и применение морских дронов против надводных кораблей противника в районах их пребывания вне пределов досягаемости наших ракетных комплексов свидетельствует об эффективности и действенности концепции создания «москитного флота». Использование дронов позволило даже частично компенсировать отсутствие у нас катеров соответствующего назначения.

Начиная с октября 2022 года, регулярные атаки морскими дронами российских военных кораблей в Крыму заставили врага значительно усилить охрану собственных портов, рассредоточить свои корабли по базам и даже вывести самые ценные из них в Новороссийск. Но, к сожалению, даже при таких обстоятельствах флот РФ сохранил свой ударный потенциал и носители крылатых ракет «Калибр». Поэтому реализация проекта по созданию мощного «москитного флота» в условиях преобладания противника в море и воздухе сегодня является стратегически верным направлением наращивания боевых возможностей надводного флота ВМС Украины.

Для этого в своем арсенале нам нужно иметь как можно больше быстроходных, маневренных и хорошо вооруженных ракетных, патрульных, амфибийных катеров и беспилотных аппаратов. Кстати, еще до войны в Украине развивалось несколько проектов по производству морских дронов. Но по определенным причинам не все эти проекты суждено было реализовать, — поделился собственными мыслями военный эксперт.

»Корабельная коалиция» отечественного и западного бизнеса

Андрей Рыженко убежден, что эти проекты необходимо как можно быстрее реанимировать. И для этого нужно разговаривать с нашими партнерами из стран «Корабельной коалиции» и увеличить число ее участников.

То есть должны быть реанимированы замороженные проекты и созданы условия для максимального сотрудничества отечественного и западного бизнеса в области кораблестроения. И прежде всего именно на создание «москитного флота», на катерах которого мы способны быстро перебрасывать наши силы в районы Азовского моря, должны расходоваться имеющиеся финансовые ресурсы и помощь.

— А реализацией более амбициозных проектов (например, по строительству корветов) можно заняться чуть позже. Ведь опыт ведения боевых действий в море свидетельствует о том, что использование в открытом море классического флота эффективно при условии надежной защиты ближней морской зоны, наших портов и пунктов базирования. И в условиях войны это невозможно сделать без уничтожения противника и установления контроля над нашим морским побережьем. А сегодня это способны сделать небольшие быстроходные и маневренные боевые катера и морские дроны — основа современного «москитного флота», без наличия и боеспособности которого очень трудно одержать победу над агрессором в море.

Беседу вел Вячеслав Диордиев

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