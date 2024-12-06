«Москітний флот»: чи зможе Україна звільнити Азовське узбережжя за допомогою морських дронів та швидкохідних катерів

Але сьогодні перед нами постають нові виклики та завдання з визволення Азовського моря й захопленого росіянами узбережжя від Генічеська до Маріуполя. Як це зробити? І взагалі, чи можливо це без реформування вітчизняного флоту в умовах великої війни? З цього приводу власними думками поділився Андрій Риженко — колишній заступник начальника штабу ВМС Збройних сил України, стратегічний експерт компанії «Соната», капітан І рангу запасу.

На що здатний «москітний флот»?

За його словами, ще у листопаді 2018 року була оприлюднена Стратегія розвитку ВМС України до 2035 року. Зокрема, на першому етапі передбачалося створення «москітного флоту», в основі якого будуть швидкохідні й маневрові невеликі бойові кораблі та катери. Відповідно до Стратегії розвитку вже 2024 року, до складу ВМС України мали увійти близько 30 багатофункціональних катерів. За своїми габаритами вони малі, швидкі, маневрові, добре озброєні й разом із безпілотними апаратами мають набагато більше шансів перемогти противника в умовах його переваги в морі й повітрі у стислій операційній зоні.

— Але через низку причин до початку вторгнення ми не встигли отримати такі катери в достатній кількості. У підсумку на наше озброєння не надійшли ані патрульні, ані ракетні та амфібійні катери на кшталт «Айленд», Mark VI та П-50У, — розповів наш співрозмовник.

Андрій Риженко нагадав, що загалом перед Силами оборони України стоїть дуже складне завдання щодо визволення 80% території нашого морського узбережжя, включно з Приазов’ям і Кримом. І без розвитку надводних сил ВМС буде складно звільнити узбережжя, та й взагалі неможливо взяти під свою охорону українські порти, морську інфраструктуру й морські райони нашої держави. Зокрема, порти та територіальні води, розташовані на Азовському морі.

— Тому, на моє глибоке переконання, створення на сучасному етапі «москітного флоту» є стратегічно вірною концепцією, реалізація якої допоможе як забезпеченню нарощування надводних сил ВМС України щодо захисту узбережжя, ближньої морської зони, так і знищенню противника, який завдає ракетних ударів із віддалених районів моря. І це стало очевидно ще після окупації росіянами Кримського півострова у 2014 році, — наголосив військово-морський офіцер.

«Москітний флот» — це добре забуте старе

Трохи дивно, адже термін «москітний флот» є поняттям дещо застарілим, яке з’явилося ще у розпал Першої світової війни, коли малі катери великими групами застосовувалися для здійснення раптової атаки кораблів противника, а також для встановлення мінних загороджень та висадки й перекидання десанту. Сьогодні ж ми живемо й воюємо у XXI столітті. І невже для перемоги над ворогом треба повертатися назад та застосовувати тактику понад 100-річної давнини?

— Як кажуть, все нове — це добре забуте старе. Ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну досвід ведення збройних конфліктів вже у XXI столітті довів, що невеликі швидкохідні катери з новими, значно підвищеними можливостями здатні завдавати чималих ушкоджень значно більшим кораблям противника, що робить матеріальні витрати незіставними.

А щодо сьогодення, то, приміром, той же розвиток і застосування морських дронів проти надводних кораблів противника у районах їхнього перебування поза межами досяжності наших ракетних комплексів свідчить про ефективність і дієвість концепції створення «москітного флоту». Використання дронів дозволило навіть частково компенсувати відсутність у нас катерів відповідного призначення.

Починаючи з жовтня 2022 року, регулярні атаки морськими дронами російських військових кораблів в Криму змусили ворога значно підсилити охорону власних портів, розосередити свої кораблі по базах і навіть вивести найцінніші з них до Новоросійська. Але, на жаль, навіть за таких обставин флот РФ зберіг свій ударний потенціал та носії крилатих ракет «Калібр». Тому реалізація проекту зі створення потужного «москітного флоту» в умовах переважання противника в морі й повітрі сьогодні є стратегічно вірним напрямом нарощування бойових спроможностей надводного флоту ВМС України.

Для цього у своєму арсеналі нам потрібно мати якомога більше швидкохідних, маневрових та добре озброєних ракетних, патрульних, амфібійних катерів і безпілотних апаратів. До речі, ще до війни в Україні розвивалося декілька проектів щодо виробництва морських дронів. Але з певних причин не всі ці проекти судилося реалізувати, — поділився власними думками військовий експерт.

«Корабельна коаліція» вітчизняного та західного бізнесу

Андрій Риженко переконаний, що ці проекти необхідно якнайшвидше реанімувати. І для цього потрібно розмовляти з нашими партнерами з країн «Корабельної коаліції» та збільшити число її учасниць.

Тобто мають бути реанімовані заморожені проекти та створені умови для максимальної співпраці вітчизняного та західного бізнесу в галузі кораблебудування. І передусім саме на створення «москітного флоту», на катерах якого ми здатні швидко перекидати наші сили у райони Азовського моря, мають витрачатися наявні фінансові ресурси та допомога.

— А реалізацією більш амбітних проектів (приміром, з будування корветів) можна зайнятися трохи пізніше. Адже досвід ведення бойових дій в морі свідчить про те, що використання у відкритому морі класичного флоту є ефективним за умови надійного захисту ближньої морської зони, наших портів і пунктів базування. І в умовах війни це неможливо зробити без знищення противника та встановлення контролю над нашим морським узбережжям. А сьогодні це здатні зробити невеликі швидкохідні та маневрові бойові катери та морські дрони — основа сучасного «москітного флоту», без наявності та боєздатності якого дуже важко здобути перемогу над агресором у морі.

Бесіду вів В’ячеслав Діордієв

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